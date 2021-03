La colère noire de cette ancienne légende de l’OM : « On prend un peu les gens pour des cons ! »

Ancienne figure emblématique de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin entraîne désormais l’équipe de Chartres en National 2. Interrogé par le quotidien L’Écho Républicain, il souhaiterait davantage de transparence concernant la possible reprise du championnat…

Passé à l’OM de 1986 à 1992, Jean-Pierre Papin est resté l’une des icônes du club olympien. Aujourd’hui coach de Chartres en National 2, l’ancien avant-centre ne comprend pas le manque de clarté qui subsiste dans les institutions, footballistique et politique, au sujet d’une éventuelle reprise du championnat.

A lire : Le point sur les contrats avant le grand ménage de ce mercato estival

On ne sait plus sur quel pied danser, c’est juste pas possible — papin

«On a besoin de s’organiser pour préparer une éventuelle fin de saison ou pour se pencher sur la prochaine. Les joueurs sont dégoûtés, ils doivent s’entrainer sérieusement en vue d’une éventuelle reprise et sont toujours sous pression. On ne sait plus sur quel pied danser, c’est juste pas possible. On prend un peu les gens pour des cons. Les joueurs, mais aussi dans les clubs. A un moment, il faut des décisions fermes et définitives» Jean-Pierre Papin – source : L’Écho Républicain (26/03/2021)

À noter qu’après neuf journées de championnat, Chartres est relégué à huit points du leader de National 2, Saint-Pryvé Saint-Hilaire.