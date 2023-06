La condition de Sánchez pour prolonger, le montant énorme pour Balogun et Taremi ça se confirme… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque jour, la rédaction FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Mercato OM : Alexis Sánchez pose une condition, La somme astronomique réclamée pour ce numéro 9 et Mehdi Taremi, ça se confirme…

Mercato OM : Alexis Sánchez pose une condition ?

L’OM aurait toujours sa longueur d’avance sur le dossier Alexis Sánchez. Le Chilien attendrait cependant des renforts cet été, pour continuer l’aventure dans la cité phocéenne.

Alexis Sánchez ne restera pas à Marseille, si Pablo Longoria n’améliore pas l’équipe. Le Chilien l’a dit, il veut gagner et être compétitif. Il attend donc l’arrivée de renforts de poids à l’OM cet été pour prolonger son contrat. La possible arrivée de Geoffrey Kondogbia va d’ailleurs dans ce sens. L’arrivée de Marcelino comme entraîneur est également un bon point pour Sánchez, qui pourrait parfaitement s’adapter dans le 4-4-2 de l’Espagnol, mais cela ne fait pas tout. Selon FootMercato, le natif de Tocopilla priorise toujours les discussions avec l’OM mais il attendrait des garanties sur le mercato pour prendre sa décision. Sánchez repousse les autres offres Toujours en discussions contractuelles avec l’OM, Alexis Sánchez aurait repoussé une offre de contrat venant de Galatasaray. L’attaquant de 34 ans a toujours entre les mains une offre venue d’Arabie Saoudite, qui le comble financièrement (+ 10 M€/an) même si le défi sportif n’est pas au rendez-vous. Si l’hypothèse d’un dernier gros contrat à 34 ans l’intéresse, la priorité du Chilien est tout de même de rester en Europe et plus particulièrement à Marseille, si possible.

Mercato OM : La somme astronomique réclamée pour ce numéro 9

A la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Folarin Balogun. The Sun explique en ce début de semaine qu’Arsenal réclame une énorme somme pour le laisser filer !

Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’a pas encore débuté ! Seul Marcelino, le coach, a été annoncé par le club il y a quelques jours. Il faudra cependant se renforcer à plusieurs postes, dont celui d’attaquant où un gros point d’interrogation plane au dessus de la tête de Vitinha et de l’avenir d’Alexis Sanchez.

Pablo Longoria a donc coché plusieurs noms à ce poste. Ces dernières heures, la rumeur Mehdi Taremi a été lancée au Portugal. Bien avant l’attaquant du FC Porto, le président marseillais observe Folarin Balogun. Le joueur d’Arsenal qui a été prêté au Stade de Reims cette saison a réalisé de très belles performances.

Les Gunners ne seraient pas prêts à le laisser partir pour moins de 40 millions d’euros d’après les informations de The Sun. Une énorme somme qui risque de rebuter Pablo Longoria dans sa quête d’un nouvel attaquant. D’autres clubs apprécient son profil comme l’AC Milan, l’Inter Milan, le RB Leipzig et le LOSC.

Balogun en dit plus sur son avenir !

Folarin Balogun scored his first goal for USMNT overnight. ✨🇺🇸 #USMNT On his future says: “I definitely won’t go on loan again — then I’m not sure what’s going to happen”, Balogun added. #AFC Meeting will take place between his agents and Arsenal to decide his future soon. pic.twitter.com/fxivluuGaj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

Interrogé après sa victoire lors de la Ligue des nations de la CONCACAF avec les Etats-Unis, l’attaquant de 21 ans ne sait visiblement pas à 100% où il jouera la saison prochaine mais il a été clair, il ne souhaite plus être prêté. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt.« , a assuré le buteur star du stade de Reims la saison passée.

Mercato OM : Taremi, ça se confirme ?

Ça se confirme pour Mehdi Taremi ? Après un journaliste iranien, c’est autour du correspondant d’RMC Sport, Sacha Tavolieri d’annoncer un intérêt de l’OM pour le goleador du FC Porto.

Mehdi Taremi (30 ans) serait bel et bien sur les tablettes de l’OM. L’attaquant iranien sort d’une énorme saison avec le FC Porto et pourrait être cédé sur le marché des transferts, cet été. Auteur de 31 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Taremi pourrait rapporter entre 15 et 20 millions au FC Porto, selon le journaliste Sacha Tavolieri. « À 1 an de la fin de son contrat, Mehdi Taremi a refusé une offre d’Al Hilal car il souhaite rester en Europe où l’OM a manifesté son intérêt et évalue la possibilité d’un deal coûteux. Le LOSC et le Milan se sont manifestés sans faire d’offre. Porto veut entre 15M€ et 20M€ ».

Porto veut entre 15M€ et 20M€

🇮🇷 🤯 À 1 an de la fin de son contrat, Mehdi Taremi a refusé une offre d’#AlHilal🇸🇦 car il souhaite rester en Europe où l’#OM a manifesté son intérêt & évalue la possibilité d’un deal coûteux. Le #LOSC & #Milan se sont manifestés sans faire d’offre.#Porto veut entre 15M€&20M€. pic.twitter.com/IjHsuCu08c — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 25, 2023

Toujours selon le journaliste, L’Iranien aurait même refusé une offre venant d’Al-Hilal car il souhaiterait rester en Europe et jouer la Ligue des Champions. À un an de la fin de son contrat, il représente une très belle opportunité de marché pour l’OM. Le Milan AC et le LOSC sont également intéressés même si aucune offre n’a été faite.

L’OM a fait une offre

Selon le journaliste iranien, Hatam Shiralizadeh, Pablo Longoria aurait lui déjà fait une offre pour s’attacher les services de Taremi.

Mehdi Taremi has received a good offer from a top French club. As far as I know, it’s not PSG & I guess the offer is from Olympique de Marseille. Porto’s top scorer wants to play in the Champions League and Les Phocéens are one of the main candidates that can qualify to the UCL. pic.twitter.com/QftJTw1WNA — Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) June 25, 2023

Le profil souhaité par Marcelino

Cet été, l’OM achètera au moins un attaquant supplémentaire, voire deux, si Alexis Sánchez ne prolonge pas. Invité dans un Space Twitter pour parler du mercato olympien, Sébastien Denis, le rédacteur en chef de FootMercato a décrit le profil d’attaquant recherché par l’OM cet été.

Info de @sebnonda dans le space d’@Emboucaneur_13 Le bord est à la recherche d’un attaquant, grand, capable de jouer en pivot et de faire prendre la profondeur aux autre attaquant. — Mathis Seghetto (@mseghetto_) June 23, 2023

Pablo Longoria souhaiterait un attaquant de grande taille, capable de jouer en pivot dans le 4-4-2 de Marcelino avec un attaquant plus mobile à ses côtés.

L’OM rechercherait cependant un profil plus complet que celui d’Arkadiusz Milik. Marcelino aimerait un numéro 9 capable de prendre la profondeur lui même et de pouvoir lancer son compère d’attaque dans le dos de la défense. Une description qui pourrait correspondre à ce qu’apporte Mehdi Taremi (1m85).