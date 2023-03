« La conséquence pour l’OM ? C’est que le PSG peut peut-être laisser filer des matches… »

Le Bayern a éliminé le PSG en huitième de Ligue des Champions ce mercredi. Les Marseillais se réjouissent de cette élimination, mais quelles conséquences cela peut avoir sur la saison de l’OM et sur la Ligue 1 ? Jeremy et Mourad en ont discuté dans notre émission.

On peut leur faire un peu peur

Battus 1 à 0 à l’aller au Parc des Princes, puis 2 à 0 au match retour face au Bayern, les Parisiens sont éliminés de Ligue des Champions et ne passeront, une fois de plus, pas les huitièmes de final. Également éliminés de la Coupe de France, par l’Olympique de Marseille en huitième, au stade Vélodrome, les Parisiens n’ont plus que le championnat.

Leader de Ligue 1 avec 63 points et à 8 points de l’OM, deuxième, il reste 12 matches avant la fin de saison. Avant le classico, perdu par les Olympiens 3 à 0, les joueurs d’Igor Tudor pouvaient rêver du titre. Espoir envolé après le match du 26 février, puisque cette victoire leur a permis de s’envoler au classement. Mais avec ce coup dur en Ligue des Champions, qui pourra entraîner des problèmes internes, ou un manque de confiance et de motivation de la part des joueurs, cela peut avoir des conséquences sur les Marseillais et le titre.

Les Marseillais n’ont plus de choix, il leur faut gagner tous leurs matches pour coller aux Parisiens au classement et avoir l’espoir de leur faire peur.

Il faut qu’on gagne tout

“La conséquence pour l’OM c’est qu’ils peuvent peut-être laisser filer des matches, mais alors à nous de les gagner pour leur faire un peu peur. Il reste 12 matches, on verra s’il y a quelque chose à jouer ou pas. Je pense qu’à Brest ils vont être un peu dégouté. Quand tu vois l’implication de Messi en huitième de finale de Ligue des Champions, à Brest il va avoir quelle implication ?” Jeremy Attali – Source : Football Club de Marseille (09/03/23)

“Le problème c’est que Mbappé est motivé. Quand il s’est réveillé, il nous a éteint. Au match aller, le Bayern était terrorisé quand Kylian est rentré. Le problème c’est que personne n’est motivé ou animé par quoi que ce soit dans cette équipe, à part lui. Ce qui est bien, c’est que ce n’est pas suffisant pour aller loin en Ligue des Champions, mais ça l’est pour la Ligue 1. Il reste 12 matches, ils peuvent en perdre trois et nous il faut qu’on gagne tout.” Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (09/03/23)

