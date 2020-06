La côte de Thauvin chute, validation du classement final et une piste s’envole… Les 3 infos OM de ce mardi !

Baisse du prix de Thauvin, le conseil d’état valide le classement et une cible s’éloigne… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : La côte de Florian Thauvin en chute libre !

Blessé durant la quasi totalité de la saison dernière, Florian Thauvin demeure sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021. Sa valeur marchande serait en chute libre d’après les calculs de l’Observatoire du football CIES.

Le contrat de l’attaquant de l’OM Florian Thauvin arrivera à son terme en juin 2021. L’Olympique de Marseille risque donc de le voir quitter le club gratuitement dans un an. Une prolongation de contrat ne lui a toujours pas été proposée et ce dernier n’a à priori pas l’intention d’être transféré cet été. Blessé pendant la quasi totalité de la saison, l’international français champion du monde voit ainsi sa valeur marchande chuter littéralement sur le marché des transferts.

En effet, comme l’indique l’Observatoire du football CIES, qui vient de mettre à jour sa base de donnés sur les côtes des joueurs des grands championnats européens, la valeur marchande de Florian Thauvin serait désormais évaluée entre 7 et 10 millions d’euros.

Une valeur marchande en chute libre

En juin 2018, la côte de l’attaquant de l’Olympique de Marseille était évaluée à 84M€ par ce même organisme spécialisé. En janvier 2020 celle-ci avait déjà chuté à 35 millions d’euros. Le voir partir libre, et donc gratuitement, serait un constat d’échec dramatique pour les dirigeants du club marseillais.

Ligue 1: Le conseil d’état valide le classement final, mais suspend les relégations !

Jean-Michel Aulas espérait terminer le championnat en faisant appel au conseil d’état. Ce dernier valide le classement actuel mais suspend les relégations de Toulouse et Amiens…

L’OM jouera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. En effet, le conseil d’état valide le classement mais décide de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, on pourrait donc avoir un championnat à 22 équipes la saison prochaine. En revanche, Lyon reste septième et ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine.

Rumeur mercato : Pisté par le Bayern, l’OM ou encore la Juve, sur ce jeune ailier file à Monaco ?

L’OM aimerait s’offrir de jeunes talents avec comme objectif de réaliser ensuite de belles plus-values. Cependant pour mettre en place cette politique de trading, il faut trouver son directeur sportif et il faut des moyens pour recruter. D’autant que la concurrence est féroce…

Il y a un mois, le média Congo Actu annoncé qu’Anthony Musaba serait visé par l’OM. Les recruteurs marseillais auraient trouvé ce jeune talent en seconde division des Pays Bas (Eerste Divisie). Le jeune joueur de 19 ans ne devrait pas rester au NEC Nimègue, 8e de seconde division des Pays-Bas. Le jeune milieu offensif fait l’objet de plusieurs convoitises de grands clubs européens.

Musaba finalement à Monaco ?

Selon le média Allemand Fussballeck, de nombreux clubs, et pas des moindres sont sur le coup. Le Milan, la Juventus Turin et le Bayern Munich, le RB Leipzig mais aussi l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar serraient sur les rangs. En France, outre l’OM, Monaco serait aussi intéressé par le joueur. Selon le journaliste Manu Lonjon, l’ASM aurait même bouclé le dossier…

