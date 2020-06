Mercato concurrent OM : Nice sur deux joueurs évalués à 15M€ chacun ?

Le mercato français a ouvert ses portes lundi et l’OM attend toujours son nouveau directeur sportif. FC Marseille vous propose le mercato des concurrents, l’OGC Nice affiche ses ambitions et pourrait encore recruter deux joueurs…

Nice a déjà annoncé un accord pour le transfert du défenseur Robson Bambu (22 ans) recruté à l’Athlético Paranaense. Les Aiglons ne comptent pas s’arrêter là. Deux autres pistes sont évoquées dans la presse : un ailier droit portugais et un milieu de terrain défensif français…

Cabral une option pour remplacer Ounas ?

En effet, selon A Bola l’OGC Nice serait très intéressé par le profil de Jovane Cabral. Cet ailier droit du Sporting Lisbonne de 21 ans a marqué 1 but et donné 3 passes décisives en Liga NOS cette saison, Cabral serait cependant estimé à environ 14M€ par la direction du Sporting Portugal, Rennes et un club de Premier League seraient également sur les rangs…

Nice vise Santamaria

Autre piste cette fois made in Ligue 1, Baptiste Santamaria. Le milieu de terrain du SCO serait suivi par beaucoup de club dont le Napoli, la Fiorentina, le FC Séville ou encore Villareal. Angers aimerait récupérer 15M€ pour son milieu de terrain de 25 ans.

Deux cibles onéreuses mais que Nice pourra s’offrir surtout si des départs comme celui de Cyprien se confirment. A suivre…