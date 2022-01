La décision de Belaïli, un dossier à 20M€ et ça se confirme pour Alvaro… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : La décision de Belaïli, un dossier à 20M€ et ça se confirme pour Alvaro.

Mercato OM : Belaïli préfère attendre…

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Qatar SC au mois de décembre, Youssef Belaïli pourrait attendre la fin de la CAN pour choisir son prochain club. L’ailier algérien a été proposé à l’OM et a refusé l’ASSE..

Selon l’Equipe, Youssef Belaïli a bien été proposé à l’OM. Ce dossier serait plutôt en attente, d’autant que le joueur veut prendre son temps et dispose de plusieurs offres…

Youcef Belaili attendu à l’OM ? https://t.co/3WCOM60zam via @DZBallon L’actu du football Algérien — DZBallon.com (@dzballonlesite) January 9, 2022



Interrogé par le média Compétition, son père qui est en même temps son conseiller et manager, Abdelhafid Belaïli a fait le point.

On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire

« Excepté le FC Bale (Suisse), qui a transmis une offre par écrit ou Getafe (Espagne), on n’a pas reçu d’offre qui correspond à la vraie valeur marchande de Youssef. J’ai eu au téléphone Youssef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d’autant qu’en Algérie, on attend beaucoup de lui. D’ailleurs, il m’a promis de tout donner pour aider la sélection à atteindre son objectif. On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire ; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau. (…) Effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas… Pour nous, il n’y a aucun souci. Déjà, on a sous la main quelques propositions, on va les étudier l’une après l’autre. Une fois après, on va opter pour celle qui correspond bien aux conditions que nous exigeons.» Abdelhafid Belaïli – source : Compétition (09/01/2022)

Une grosse offre d’Al Jazira ?

Si l’OM serait en attente dans le dossier, Youssef Belaïli pourrait se voir proposer un contrat de 2 ans et demi pour 5,4 millions de dollars. En effet, après une offre du FC Bâle, le weekend dernier c’est le club émirati d’Al Jazira qui lui aurait fait parvenir une offre un contrat de deux ans et demi pour un salaire global jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024 d’environ 5,4 millions de dollars. Une grosse offre qui sera bien évidement étudiée. A suivre…

Mercato : L’OM bien placé dans ce dossier estimé à plus de 20M€ ?

Pablo Longoria a lancé l’opération dégraissage lors de ce mercato d’hiver. Le président olympien doit d’abord faire diminuer sa masse salariale et même faire rentrer des l’argent pour satisfaire la DNCG. Il pourra ensuite recruter, plusieurs dossiers seraient amorcés…

Alors que Jordan Amavi a été prêté à Nice, qu’Alvaro serait en négociation avec Valence et que Benedetto pourrait casser son prêt à Elche pour repartir à Boca, Pablo Longoria aurait entamé des négociations concernant le milieu de terrain Angelo Fulgini. Le joueur de 25 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2023 avec Angers, l’OM le suit depuis longtemps mais doit faire avec la concurrence anglaise et l’énorme exigence du SCO…

En effet, selon le Sun, « La direction de l’OM a pris contact avec Angers au sujet de la signature de l’attaquant, 25 ans. Cependant, Pablo Longoria n’est pas disposé à atteindre le prix demandé de 18 millions de livres sterling (21,6M€). Fulham pourrait aller aussi haut, mais pour l’instant l’attrait de Marseille est peut-être trop fort. » Burnley serait aussi sur le coup…

Fulham dealt transfer blow as Marseille join race to sign long-term £18m target Angelo Fulgini | @reluctantnickohttps://t.co/f5gzh2TJk2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 8, 2022

Le montant réclamé par Angers pour un an et demi de contrat est clairement trop élevé. L’on voit mal l’OM sortir un montant même proche de 20M€ cet hvier vu les difficultés financières du club olympien. Outre les clubs anglais, Fulgini serait visé par le FC Séville selon FootMercato…

Le chiffre : 37

Depuis son arrivée à Angers lors de l’été 2017, Angelo a disputé 142 rencontres toutes compétitions confondues. Et le milieu offensif français s’est montré décisif à 37 reprises. En effet sur cette période, il a inscrit 22 buts et délivré 15 passes décisives.

Mercato OM : Ça se confirme pour Alvaro?

Prêté par Villarreal puis officiellement transféré à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a un peu perdu sa place dans l’effectif de Sampaoli. Le défenseur central pourrait retourner en Liga selon plusieurs médias !

Avec les arrivées de Balerdi, Luan Peres ou encore William Saliba, le temps de jeu d’Alvaro Gonzalez a drastiquement baissé. L’Espagnol est relégué à un poste de remplaçant et n’entre pas à tous les matchs. Avec cette situation, le défenseur aurait demandé des explications au coach Sampaoli selon RMC.

RMC affirme également que les récentes rumeurs envoyant Alvaro Gonzalez dans d’autres clubs (Bordeaux et Strasbourg) l’ont fait douté et il attendrait une clarification de la part de la direction de l’Olympique de Marseille.

L’agence qui représente Alvaro est à Valence?

Ces derniers jours, son nom est cité parmi les pistes du FC Valence. Le club de Liga souhaiterait renforcer sa défense et aurait mis comme priorité le profil d’Alvaro. Le coach Bordalas voudrait un défenseur central et l’Espagnol est sa piste préférée.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le dossier d’une recrue offensive réglé si Alvaro s’en va ?

Selon les informations de Radio Marca (et relayé par le traducteur Nico Faure sur Twitter), l’agence qui représente les intérêts d’Alvaro Gonzalez serait à Valence. Ils aurait rencontré le club espagnol afin de discuter de son prêt… Un départ semble se confirmer pour le défenseur qui vient de fêter ses 32 ans et qui est devenu l’un des chouchous des supporters par sa grinta et son amour pour l’OM.

Entendu à l’instant sur Radio Marca : l’agence qui représente Álvaro est à Valencia pour discuter du prêt du joueur qui est l’option préférée de Bordalas. #OM — Nico Faure (@Nicommentator) January 10, 2022

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)