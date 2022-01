Mercato OM : Le dossier d’une recrue offensive réglé si Alvaro s’en va ?

Le mercato de l’OM s’est lancé avec le départ d’Amavi en prêt à Nice. D’autres joueurs pourraient quitter Marseille, Alvaro est en négociations avec Valence, afin que Pablo Longoria puisse renforcer l’effectif de Sampaoli…

Interrogé en conférence de presse jeudi dernier sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli avait été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Si Sampaoli veut un défenseur pour remplacer Amavi, il pourrait miser sur un attaquant en cas de départ d’Alvaro. En effet, selon Gols Media, les dirigeants marseillais ne sont pas fermés à l’idée de voir partir Alvaro Gonzalez. D’autant que selon le média espagnol, Pablo Longoria pourrait profiter du prêt du défenseur marseillais au FC Valence pour boucler le dossier de l’attaquant Cédric Bakambu. L’ancien attaquant de Sochaux est libre de tout contrat depuis le 1er janvier après 4 ans passé en Chine au Beijing Guoan. Un profil qui peut correspondre à ce que cherche Sampaoli offensivement, un joueur d’expérience (Bakambu à 30 ans) et capable de terminer les actions…