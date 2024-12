La décision du DAT, la drôle de proposition pour Pogba et bonne nouvelle pour Merlin… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Le DAT valide la décision de Delajod

Auteur de décisions controversées et qui ont fait réagir d’un côté comme de l’autre, l’arbitrage de Willy Delajod lors du match OM-LOSC (1-1) a déchaîné les foules, notamment sur les réseaux sociaux. La DTA l’a conforté dans sa décision.

Pas de contradiction de la DTA sur les décisions de Willy Delajod. Comme l’explique RMC ce lundi soir, l’arbitre est conforté par la Direction Technique de l’Arbitrage notamment sur sa décision de ne pas siffler penalty sur la faute sur Pierre-Emile Hojbjerg.

« Le joueur marseillais a d’abord clairement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient. En conservant sa course de déplacement, le défenseur tente naturellement de se positionner dans la trajectoire du ballon. L’intervention du joueur lillois peut ainsi être considérée comme ne relevant pas d’une faute au sens des Lois du jeu », détaille la DTA via RMC.

La Direction Technique de l’Arbitrage donne raison à Willy Delajod sur la faute non siffflée sur PE Højbjerg : « Le joueur marseillais a d’abord clairement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient.… pic.twitter.com/fyXWQXBaXm — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 16, 2024

Willy Delajod compte porter plainte !

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec ce samedi au Vélodrome par les dogues lillois (1-1) après un but inscrit en toute fin de match par Diakité (86ème). Un match rempli de décisions arbitrales polémiques qui n’ont pas manqué de faire réagir de manière assez véhémente un certain nombre d’internautes sur les réseaux sociaux. Des comportements que l’arbitre de la rencontre compte bien ne pas laisser passer.

L’arbitre de 34 ans compterait en effet porter plainte face aux menaces et insultes qu’il a reçu sur les réseaux sociaux depuis le coup de sifflet final ce samedi. Des menaces et insultes fermement condamnés par Philippe Diallo et la FFF, qui affirme « qu’elle se portera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte qu’entend déposer Willy Delajod«

📄 Philippe Diallo « condamne avec la plus grande fermeté les insultes et menaces intolérables sur les réseaux » dont est victime l’arbitre Willy Delajod #OMLOSC La FFF va se constituer « partie civile dans le cadre du dépôt de plainte qu’entend déposer Willy Delajod » @RMCsport pic.twitter.com/kAEiGwId7m — Nicolas Pelletier (@npelletier18) December 15, 2024

Un site d’escort-girls affirme vouloir financer l’arrivée de Pogba au Brésil !

Alors que le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté de l’OM, le champion du monde 2018 est aussi convoité par d’autres clubs. Certains propositions, qui ressemblent à un coup de pub, sont assez étonnantes…

Alors que l’avenir de Paul Pogba reste incertain après sa suspension, plusieurs pistes de transfert se dessinent, dont une intéressante au Brésil avec les Corinthians. Le milieu de terrain français, libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre dernier, reçoit de nombreuses propositions. Si certains joueurs comme Rabiot et Payet le poussent vers l’OM, une autre opportunité émerge avec les Corinthians, qui suscite un véritable enthousiasme, notamment parmi des annonceurs atypiques.

Le site d’escort-girls Fatal Model a récemment fait parler de lui en proposant de financer une partie du salaire de Pogba, entre 460.000 et 620.000 euros. Cette annonce a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’entreprise prétend avoir entamé des discussions avec le club brésilien pour un parrainage en échange de la présence de Pogba. « Fatal Model confirme avoir démarré des négociations », affirmait l’annonce, ajoutant même un message de bienvenue à Pogba en français : « Tu serais le bienvenu au Brésil ! »

Cependant, cette proposition a mis les Corinthians dans une situation délicate. Le club a rapidement démenti toute négociation avec Fatal Model, précisant dans un communiqué que seul un email avait été reçu, mais qu’aucune discussion officielle n’était en cours. Le club a remercié l’entreprise pour son intérêt, mais a écarté toute implication dans cette démarche. « Le service Marketing du Sport Club Corinthians Paulista annonce avoir reçu un email de la société Fatal Model, mais aucune négociation n’est en cours. Le Club remercie l’entreprise pour son intérêt. »

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa. — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2024

D’un autre côté, selon Globo Esporte, le recrutement de Pogba n’enthousiasme pas particulièrement les dirigeants des Corinthians. Bien qu’il soit un champion du monde en 2018, ils se montrent prudents, notamment en raison de son longue période d’inactivité due à sa suspension pour un contrôle positif à la testostérone. Cette sanction, ramenée à 18 mois en octobre dernier, permet à Pogba de revenir à la compétition en mars 2025. Les dirigeants brésiliens doutent de l’état de forme du joueur et de l’impact qu’il pourrait avoir au sein de l’équipe.

Merlin visé par le staff des Bleus ?

Quentin Merlin, latéral gauche de l’OM, semble avoir impressionné le staff de l’équipe de France après son but face au LOSC (1-1), suite à une belle action collective. Bien que la concurrence soit forte à son poste, une convocation en mars 2025 pour la prochaine liste de Didier Deschamps reste envisageable si le joueur confirme ses performances.

Arrivé à l’OM en janvier 2024 en provenance de Nantes, Quentin Merlin a connu des débuts mitigés, avec des prestations décevantes. S’il a réalisé un bon début de saison sous les ordres de De Zerbi, il a dû faire avec une blessure contracté avec les Espoirs ce qui a profité à son concurrent Ulisses Garcia, notamment contre Lens (3-1) et Monaco (2-1), après une performance catastrophique face à l’AJ Auxerre (1-3). Cependant, contre le LOSC (1-1), le latéral gauche a su rebondir, en inscrivant un superbe but avec beaucoup de sang-froid, suite à une belle action collective.

𝗤𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 🇫🇷 tout en finesse pour ouvrir le score 👌 Le résumé complet de ce #OMLOSC, ici 👉 https://t.co/6G39PKy4r5#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/1kzPahGgOe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 15, 2024



Cette performance n’a pas échappé au staff de l’équipe de France selon La Provence, qui suit désormais de près les progrès du joueur. En concurrence avec Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa) et Ferland Mendy (Real Madrid) pour une place à gauche, Merlin pourrait profiter des difficultés de Hernandez, qui rencontre des problèmes à la fois sportifs et extra-sportifs. Cela pourrait ouvrir la voie à une possible convocation en équipe de France.

La prochaine liste de Didier Deschamps pour mars 2025 pourrait offrir à Merlin une chance, à condition qu’il confirme ses bonnes performances avec l’OM d’ici là. Si le joueur continue sur sa lancée, une place chez les Bleus pourrait devenir une possibilité, bien que ce ne soit pas encore acquis.