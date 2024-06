La déclaration forte de Zidane sur Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité du média Carré sur YouTube, Zinédine Zidane en a profité pour revenir sur son parcours et évoquer son futur en tant qu’entraîneur. Une longue interview durant laquelle l’ex madrilène en a profité pour déclarer de nouveau sa flamme à Marseille.

Zinédine Zidane était l’invité du média Carré, sur YouTube, lors d’un long entretien. L’occasion pour le natif de la cité phocéenne de remonter le temps et de clamer, à nouveau son amour pour cette ville et l’OM. « Quand t’es Marseillais, tu l’es à vie. Même quand tu pars de Marseille, c’est toujours un plaisir de revenir dans cette ville, confie l’ancien champion du monde. J’y ai ma famille et mes amis et quand je peux les voir, je suis super content. Mais c’est une ville particulière. Par exemple, je ne suis pas particulièrement fier de mon parcours, en revanche, je suis fier d’être Marseillais. »

« A Marseille, on aime le sport »

Un amour qui a commencé dès le plus jeune âge. « De onze à quatorze ans, et même après, j’ai passé du temps au Vélodrome, j’ai vu des joueurs incroyables qui m’ont donné envie de me dire « pourquoi pas un jour être sur le terrain ? ». Tout est parti de Marseille. Pour moi, Marseille, c’est la capitale du sport. Parce qu’il n’y a pas que du foot ici. À Marseille, on aime le sport. Il y a eu beaucoup de grands sportifs qui sont sortis de cette région. C’est pour ça qu’on aimerait voir plus de jeunes Marseillais à l’OM, parce qu’il y a un vivier incroyable. C’est une ville de sport. »

Un retour en tant que coach ?

Sans club depuis son départ en 2021 du Real Madrid, Zinédine Zidane a également évoqué sa situation actuelle et son envie de retrouver le banc d’une équipe dans le futur. De quoi relancer l’espoir de le voir entraîner l’OM dans le futur. « Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois. Mais il faut savoir que le quotidien d’entraîneur c’est chaud. Il faut beaucoup d’énergie. Donc là j’ai pris une pause. C’est une grande pause. Mais ce n’est pas grave. Un moment donné, on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps. »