OM : « Les Saoudiens ou un autre pays… » peu importe pour Zidane !

Interrogé par le média Carré, Robert Pirès s’est exprimé sur la possibilité de voir Zinédine Zidane à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant pense que la condition numéro 1 reste l’effectif.

Une arrivée de Zinédine Zidane à l’Olympique de Marseille reste l’un des plus gros fantasmes pour une grande partie des supporters. Seulement, on le sait, le Français ne viendra pas sans que toutes les conditions ne soient réunies. Pour Robert Pirès, interrogé à ce sujet par le média Carré, cette possibilité peut exister, même si ce n’est pas l’Arabie Saoudite qui rachète le club.

« Zizou a l’Olympique de Marseille, honnêtement ouais, j’aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je vais même pas parler d’argent, ça ce n’est pas mon problème et je m’en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet, et surtout, lui proposer des joueurs. Des joueurs avec lesquels il va sentir quelque chose et se dire ‘ok avec eux, je peux gagner’. Ça c’est important. Si demain il décide d’aller à l’OM, ce sera avec ces conditions, ça c’est sûr. Si demain Zizou signe à l’OM, ça donnera une autre image à ce club. Le rachat du club ? Que ce soit avec les Saoudiens ou un autre pays… C’est l’effectif qui est important pour Zizou, et c’est normal. Il a été au Real et il a entraîné de très grands joueurs. Si c’est les Saoudiens, c’est ce qu’il leur dira, et peut-être qu’ils lui répondront ‘ok, dis nous qui tu veux et on va le chercher’ », explique l’ancienne légende d’Arsenal.

Frank McCourt explique pourquoi il garde l’OM !

L’Olympique de Marseille est sous pavillon américain depuis quelques années maintenant. Le propriétaire, Frank McCourt est souvent la cible des supporters marseillais à cause de son absence. L’homme d’affaires a donné un entretien à la NBC et explique les raisons qui le poussent à conserver le club de football.

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je peux vous dire que je suis un grand fan de sport et un grand sportif, et cela a été une grande partie de ma vie et maintenant, en tant que père de sept enfants, c’est une grande partie de la vie de mes enfants. J’aime ce que le sport signifiait pour moi et ce qu’il a fait pour moi en grandissant, à la fois en y participant, puis en allant et en soutenant, vous savez, les équipes de ma ville natale. La poursuite des Red Sox, qui n’a pas abouti, a conduit à la propriété des Dodgers, qui a maintenant conduit à la propriété de Marseille dans le football européen, qui, si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez au football européen. »

Le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes — McCourt

« Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. Le baseball est un sport fantastique, un sport avec lequel j’ai grandi, mais c’est vraiment le passe-temps national de l’Amérique et il touche certaines parties de l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Asie. Mais ce n’est pas un sport mondial en soi. Le football européen regroupe les meilleurs athlètes de ce sport et j’étais donc très attiré par cela d’un point de vue sportif. Posséder une équipe sportive vous donne accès et vous connecte à de nombreuses autres personnes et lieux, car vous réalisez que le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes. Vous pouvez monter dans une voiture dans n’importe quelle ville et demander au conducteur quel est son club de football préféré et vous serez dans une conversation et vous aurez quelque chose en commun »