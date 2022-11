La drôle d’explication de Tudor, le terrible aveu d’Harit et la colère froide de Clauss… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : la drôle d’explication de Tudor, le terrible aveu d’arrêt d’Harit et la colère froide de Clauss…

OM : La drôle d’explication de Tudor !

L’OM a laissé filer dans les dernières seconde le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par RMC, Igor Tudor a expliqué qu’il y avait trop de bruits dans le stade pour communiqué avec ses joueurs…

S’il y avait eu un arrêt de jeu on aurait pu leur dire, mais dans ce contexte on ne peut pas communiquer avec eux

« La dernière minute était confuse, il y avait beaucoup de bruit, ils y vont et cela nous coûte la qualification. (…) On ne parlait pas des autres résultats, on voulait que les joueurs restent dans le match parce que c’est tellement bruyant qu’on ne peut pas s’entendre. S’il y avait eu un arrêt de jeu on aurait pu leur dire, mais dans ce contexte on ne peut pas communiquer avec eux. On n’a pas bien commencé la 2nde période, et quand on a pris le but on a recommencé à dominer et à partir de la 75e on a dominé aussi, mais ce n’était pas suffisant. » Igor Tudor – source : RMC Sports (01/11/2022)

TUDOR (après Tottenham) : « JE LEUR AI PLUTÔT CONSEILLÉ DE NE PAS TOUS ALLER DEVANT MAIS AVEC LE BRUIT… »

A LIRE AUSSI : OM : Du RÊVE au CAUCHEMAR… La fin de MATCH SCANDALEUSE DES MARSEILLAIS ! Pas D’EUROPA LEAGUE !

OM : Le terrible aveu d’un Harit dégouté !

L’OM a laissé filer dans les dernières secondes le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par RMC Sport, Amine Harit incapable de courir pour empêcher le dernier but a avoué qu’il n’était pas au courant de la qualification pour la C3 de l’OM à ce moment-là…

C’est un coup au moral… On n’arrive pas à gérer les temps faibles !

« C’est difficile pour nous, c’est un coup au moral. Ce sont de grands matchs, ce sont des détails. Il faut apprendre de ces matchs-là. Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu’on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Mentalement, c’est difficile, surtout quand on fait le match qu’on fait aujourd’hui. Mais on n’arrive pas à gérer les temps faibles. On était sur le terrain, concentrés. On ne savait pas ce qu’il se passait sur le match de Francfort et du Sporting. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c’était un manque de communication flagrant. Ce sont des choses qu’on doit apprendre à gérer. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l’accepter et relever la tête. » Amine Harit – source : Canal+ Foot (01/11/2022)

💬 Harit : « Il y a eu un manque de communication pour nous dire qu’on était qualifiés pour la Ligue Europa. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Mentalement c’est difficile, surtout quand on fait le match qu’on fait. »https://t.co/o8qXMJy1dN — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2022

A LIRE AUSSI : Lucide, Lenglet explique le plan basé sur cette faiblesse de l’OM !

OM : La colère froide de Clauss, « celui là il va piquer »

L’OM a laissé filer dans les dernières secondes le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par Canal+ Foot, Jonathan Clauss a expliqué que le banc était au courant de la 3e place avec ce match nul…

Quand on n’arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre

« C’est sûr, on a démarré le match à la hauteur de l’événement. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts. Mais on savait que ça commençait à ce moment-là. On a mal entamé la deuxième, moins bon dans le pressing, moins hargneux. Et après on savait que sur coup de pied arrêté, ils sont très dangereux et on l’a vu. Ce qui est rageant c’est ce but à la dernière seconde. On sait qu’on est troisième et on prend ce but à 1 contre 3. Quand on n’arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et celui là il va piquer… C’est ça, on se demande ce qu’il faut encore aller chercher pour que ça tourne en notre faveur. On a beaucoup de situations, il faut transformer ça en vrais occasions et il faut en mettre plus parce qu’on n’est jamais à l’abri. » Igor Tudor – source : Canal+ Foot (01/11/2022)

A LIRE AUSSI : Rideau ! L’Europe dit adieu à l’OM !!!