La fin de Kamara, Arsenal veut blinder Saliba, Fofana toujours pisté… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : La fin de Kamara, Arsenal veut blinder Saliba, Fofana toujours pisté…

OM Mercato: Kamara, ça sent la fin ?

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat à l’OM, qui arrive à échéance au mois de Juin. Le natif de Marseille vraisemblablement quitter son club formateur…

Selon l’Equipe, le minot devrait bien quitter l’OM la saison prochaine, le quotidien sportif précise que sa situation contractuelle n’a aucun impact sur le plan sportif.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est en discussion avec d’autres clubs pour la saison prochaine… D’après les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, l’Atletico Madrid aurait trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain marseillais.

Accord avec l’Atletico, deux clubs anglais le suivent toujours !

Depuis l’hiver dernier, les discussions auraient abouti à un accord et Diego Simeone, le coach des Colchoneros ne seraient pas contre l’arrivée du Franco-sénégalais. En revanche, d’autres clubs sont toujours très intéressés par son profil.

Le journaliste affirme notamment que deux clubs anglais gardent un oeil sur lui : Manchester United et Newcastle. La presse britannique affirmaient ces dernières semaines que Crystal Palace suivait également son évolution.

🚨Info : L’Atlético Madrid pousse signer Boubacar Kamara 🇫🇷🇸🇳. • L’accord verbal obtenu l’hiver dernier tient toujours. • Diego Simeone 🇦🇷 a validé la piste. • Manchester United et Newcastle sont toujours intéressés.https://t.co/AOkVuzacVy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 9, 2022

Longoria assume pour Kamara, je dis bravo !

Pablo Longoria s’est dit responsable de la situation contractuelle de Bouba Kamara, il en assume pleinement sa responsabilité. Une honnêteté qui plait à notre consultant Jean-Charles de Bono dans notre émission Débat Foot Marseille.

« Longoria assume, et franchement je dis bravo. Il récupère un dossier difficile, mais il est aussi un peu responsable, je lui dis bravo de reconnaitre cela. Par moment c’est difficile, et vous le dites, c’est vraiment une action de seigneur de la part du président de l’OM. Mais ça n’empêche pas qu’il est encore en train de travailler sur ce dossier, tout peut encore se passer. Longoria est là depuis deux ans, est ce qu’aujourd’hui Longoria ne peut pas faire changer la situation de Kamara ? » Jean-Charles de Bono— DFM (03/03/22)

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

Mercato : L’avenir de Seko Fofana, l’OM… selon un de ses conseillers

Pablo Longoria avait coché son nom l’été dernier avant de concrétiser l’arrivée de Gerson. Seko Fofana est un des éléments forts de la Ligue 1 et du RC Lens, son avenir pourrait s’écrire dans un gros club, même si rien n’est fixé…

En janvier dernier, l’un de ses conseillers, Antony Mendez s’était confié à FootMercato. Il avait évoqué l’avenir de Fofana, annoncé dans le viseur de l’OM et du PSG mais aussi de plusieurs clubs européens. Le joueur se sent bien à Lens, mais si un club propose le montant demandé alors…

Le PSG et l’OM connaissent très bien le profil de Seko

« Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, NDLR) pour obtenir le transfert depuis l’Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes. (…) Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. » Antony Mendez – source : FootMercato (27/01/2022)

Antony Mendez, agent de Seko Fofana : « PSG ou l’OM ? S’il doit aller dans un club 🇫🇷 programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux ». (Foot Mercato) 🗞️ https://t.co/E79fRiquWT pic.twitter.com/eNY53SeBZ2 — BeFoot (@_BeFoot) January 6, 2022

Mercato OM : Arsenal veut blinder William Saliba?

Si l’on en croit les informations publiées par le Daily Mail ce mardi, William Saliba pourrait recevoir une nouvelle proposition de contrat à Arsenal dans les prochaines semaines. Les Gunners aimeraient le conserver et le mettre en concurrence la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a mis en lumière les performances de William Saliba ces derniers mois. Le jeune défenseur central s’est tout de suite acclimaté sous le maillot marseillais et a montré l’étendu de son potentiel, chose qu’il n’avait pas vraiment réussi à faire à Londres lors de ses premiers mois à Arsenal.

De quoi convaincre Arteta de le conserver et lui donner sa chance? Seulement prêté à Marseille, Saliba devrait retourner en Premier League à l’issue de la saison et ainsi tenter de gagner sa place chez les Gunners.

Un nouveau contrat pour Saliba à Arsenal?

D’après les informations du Daily Mail, le défenseur central a convaincu les Londoniens et pourrait même avoir droit à un nouveau contrat en Angleterre. Le journal explique ce mardi qu’une rotation devrait être installée en défense, surtout si le club parvient à se qualifier en Europa League la saison prochaine.

Le fait que Jorge Sampaoli l’ait fait jouer un peu plus haut sur le côté droit à certains moments auraient mis la puce à l’oreille de Mikel Arteta… Il pourrait également le faire jouer en tant que latéral avec les départs annoncés de Bellerin et Ainsley Maitland-Niles.

Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février — Saliba

Avant la rencontre aller face au FC Bâle au Vélodrome, William Saliba a évoqué la période difficile que traversait le club et son avenir à Marseille…

« Depuis début février je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Depuis le match de Lyon. Je dois travailler, je suis un jeune joueur et je dois travailler pour revenir à mon meilleur niveau. (…) Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s’asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. » William Saliba – Source : Conférence de presse (09/03/2015)

Mercato OM : Retournement de situation possible pour Amine Harit…

Prêté pour une saison par Schalke, Amine Harit a été recruté pour doubler le poste de Dimitri Payet. Malgré des débuts réussis, il s’est ensuite un peu perde et son temps de jeu a diminué. L’international marocain était de nouveau titulaire hier face à Brest. Il a réalisé une belle performance qui pourrait changer sa fin de saison et donc son avenir à Marseille…

Titulaire et auteur d’un bon match à Monaco lors de la 5e journée de Ligue 1, Harit n’a ensuite débuté que 4 matches (Angers, Nantes, Brest et Bordeaux). Avant ce déplacement à Brest, Harit n’a pas été incorporé dans le onze depuis le 7 janvier dernier. Un retour réussi pour le milieu offensif de 24 ans qui a participé à 14 matches de L1. Ce bon match, et sa possible titularisation en Conference League jeudi prochain (Payet est suspendu), peuvent-ils relancer un joueur qui n’est que prêté ?

Interrogé après la rencontre sur son avenir, Harit n’a pas voulu se mouiller.

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là» Amine Harit – source : Prime Video (13/03/2022)

Alors que son départ semblait inéluctable, le bon match d’Amine #Harit peut-il changer l’a donne pour un transfert en fin de saison ? #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2022

Harit vs Brest 🇲🇦🤩 RT x Follow 🤙 pic.twitter.com/BZXx2XLzce — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022

Dans l’un des derniers épisodes d’Objectif Match, le milieu offensif n’a pas caché sa frustration de peu jouer… Il aimerait accrocher un titre avant de quitter le club.

« C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés. (…) La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille juste. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer… Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. » Amine Harit – Source : Objectif Match (16/02/2022)