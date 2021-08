La folie Messi, l’avenir de Lihadji, le LOSC pioche à Lyon… Les infos mercato concurrents OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce samedi au programme : la folle rumeur Messi au PSG, Lihadji vers un prêt, un ex-lyonnais chez le LOSC…

MERCATO CONCURRENTS OM : LE SALAIRE DE MESSI AU PSG DÉJÀ CONNU ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce samedi, la rumeur s’intensifie autour d’une possible arrivée de Lionel Messi au PSG !

Tandis que le mercato estival du Paris Saint-Germain était déjà franchement réussi avec des arrivées gratuites bien senties (Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum), hier le FC Barcelone a communiqué une information de première importance : Lionel Messi ne poursuivra pas sa carrière dans le club catalan.

De quoi susciter les intérêts de nombreux clubs comme Chelsea ou Manchester City. Mais celui qui semble être en pole position est le PSG. Une thèse qui est confirmée par le journaliste italien spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio.

Le salaire déjà fixé pour Messi ?

En effet selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, seuls des détails seraient à négocier entre le clan de l’argentin et le Paris Saint-Germain. D’après les informations du journaliste, Messi devrait toucher un salaire compris entre 30 et 35 M€/an. Seules les commissions auprès de son père seraient encore sur la table des négociations.

MERCATO CONCURRENTS OM : LE LOSC A TROUVÉ UNE SOLUTION POUR LIHADJI ?

Après avoir quitté l’OM pour signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de Lille, Isaac Lihadji pourrait être prêté cette saison. À en croire Foot Mercato, Strasbourg aimerait tenter le coup.

Après avoir quitté l’OM lors de l’été 2020, Isaac Lihadji avait par la suite signer son premier contrat professionnel sous les couleurs de Lille. Cette saison, Christophe Galtier en a profité pour offrir du temps de jeu au natif de Marseille. Toutes compétitions confondues, Isaac Lihadji a pris part à près de 21 rencontres sous la tunique lilloise. Même s’il n’a toujours pas inscrit le moindre but, il a cependant adressé une passe décisive à ses coéquipiers.

STRASBOURG À L’AFFÛT SUR LIHADJI ?

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, le RC Strasbourg serait intéressé à l’idée de récupérer Isaac Lihadji en prêt cette saison. Toutefois, le nouveau coach lillois, Jocelyn Gourvennec, ne semble pas vouloir se séparer de son attaquant pour la saison à venir. Il lui aurait fait savoir qu’il compterait sur lui pour la saison à venir. Par ailleurs, Foot Mercato ajoute que le transfert semblerait difficile à se réaliser puisque les relations entre Olivier Létang et Julien Stéphan sont compliquées après s’être côtoyés du côté de Rennes. Affaire à suivre…

MERCATO CONCURRENTS OM : MONACO RÉCUPÈRE UN JOUEUR LYONNAIS !

Prêté à Brest la saison dernière, Jean Lucas est transféré de Lyon à l’AS Monaco pour un montant de 11 millions d’euros + 1 million d’euros bonus. Un contrat jusqu’en 2026 attend le Brésilien sur le Rocher.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours… C’est désormais officiel ! Jean Lucas est officiellement transféré à l’AS Monaco en provenance de l’Olympique Lyonnais. Arrivé au sein du club rhodanien en 2019, le milieu de terrain brésilien était l’un des protégés de Juninho. Toutefois, il n’a jamais réellement su s’imposer avec les Gones. En seconde partie de saison, il a même été prêté du côté de Brest pour engranger du temps de jeu.

JEAN LUCAS À MONACO JUSQU’EN 2026

Face à une rude concurrence au milieu de terrain du côté de Lyon, Jean Lucas a donc préféré partir. Même si Peter Bosz souhaitait le conserver, il a été transféré à l’AS Monaco pour un montant de 11 millions d’euros + 1 million d’euros bonus jusqu’en 2026. Au sein d’un communiqué, l’Olympique Lyonnais indique qu’il dispose d’un intéressement de 15% en cas de future revente du milieu de terrain brésilien. Jean Lucas s’est dit très heureux d’arriver à Monaco.

« Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France. Le Club a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à cette dynamique. » Jean Lucas – Source : Site officiel de l’AS Monaco (02/08/2021)

MERCATO CONCURRENTS OM : GROS COUP DUR POUR JUNINHO ET AULAS DANS CE DOSSIER !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, plusieurs médias affirment que le gardien de but ne devrait pas s’engager dans le club de Ligue 1 !

Lyon aurait coché le nom d’André Onana pour la saison prochaine. Peter Bosz, l’actuel coach des Rhodanien apprécierait le profil de son ancien portier à l’Ajax Amsterdam. Malheureusement, plusieurs médias affirment que le Camerounais n’a pas l’intention de rejoindre le club présidé par Jean-Michel Aulas.

IL A FAIT SEMBLANT DE DISCUTER AVEC L’OL POUR NE PAS ÊTRE MIS À LA CAVE — DJELLIT

De Telegraaf, un média néerlandais explique que l’intérêt d’autres clubs plus huppés a fait changé d’avis à celui qui est en fin de contrat en juin prochain. Pour Nabil Djellit, journaliste pour la chaîne L’Equipe et France Football affirme de son côté que le gardien de but est déjà engagé avec l’Inter Milan.

« Onana a déjà presigné avec l’Inter pour juillet 2022. Il a fait semblant de discuter avec l’OL pour ne pas être mis à la cave le cas où par l’Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, Il fait marche arrière. Il est suspendu jusqu’en novembre et en janvier, il va à la CAN… » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/08/21)