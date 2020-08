La folle rumeur mercato Payet, OM – ASSE menacé, le choix de Balerdi… les 3 infos OM de ce lundi 17 août

Dimitri Payet victime collatérale d’un piratage l’envoyant à Galatasaray, les suspicions de Covid à l’OM qui menacent la tenue de la rencontre de ce vendredi 21 août, et Balerdi qui évoque son choix de rallier le Sud de la France. Voici les 3 infos de ce lundi 17 août.

Chedjou victime d’un piratage de son compte Twitter

Hier soir, une rumeur de négociations avancées entre Galatasaray et Dimitri Payet a remué les réseaux sociaux. Émanant du compte de l’ancien défenseur du LOSC et de Galatasaray, Aurélien Chedjou, cette histoire serait en fait lié à un piratage de compte Twitter…

Le meneur de jeu de l’OM, qui vient de prolonger de deux ans, n’est pas en partance pour la Turquie. Aurélien Chedjou, qui a rejoint Amiens la saison dernière, a tenté de récupérer son compte…

Dimitri Payet’ten Galatasaray taraftarına mesaj getirdim 💛❤️ pic.twitter.com/nJspaPZ0Ws — Aurelien Chedjou (@AurelienChedjou) August 16, 2020

Victime d’un piratage de son compte Twitter, Aurélien Chedjou a lancé une folle rumeur malgré lui. En effet, un post a été publié avec une capture écran d’une supposée conversation privée avec Dimitri Payet : « Viens à Galatasaray », demande Chedjou. « Oui oui. Nous sommes déjà en discussions avec Gala mon frère, j’y serai bientôt », répond Payet… Suffisant pour agiter les réseaux sociaux…

En fait Aurélien Chedjou s’est fait pirater par un haker turc, il l’a expliqué en story sur son compte Instagram (voir ci-dessous) : « Je dois donner du crédit à ce gars, il est fort. Ce n’est toujours pas moi les amis ».

Covid 19 : Pourquoi OM – ASSE pourrait être reporté par la Ligue

En raison de possibles nombreux cas de Covid-19 détectés à l’OM, le match de reprise du championnat opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne pourrait être reporté !

En effet, comme stipulé dans un article de L’Équipe, ce lundi, le protocole sanitaire de la Ligue est clair. Si plus de trois joueurs ou membres du staff d’une même équipe sont contaminés sur 8 jours glissants, la commission Covid de la Ligue a la possibilité de reporter les matchs de l’équipe concernée. Le risque de voir OM-ASSE reporté est donc réel en raison du contrôle positif avéré de Jordan Amavi, et des suspicions sur trois autres cas potentiels. Si les trois autres cas sont avérés, l’OM aurait alors quatre contaminations en quatre jours, et la Ligue pourrait en conséquence reporter le match.

Entrainement annulé aujourd’hui, en attendant le report du match ?

De plus, l’entraînement prévu aujourd’hui au centre Robert Louis-Dreyfus aurait été annulé. Cependant, les joueurs devront quand même se rendre à la Commanderie afin d’être testés individuellement depuis leur voiture. Entre l’annulation des deux derniers matchs amicaux et le possible report du match de reprise du championnat, l’OM vit un mois d’août très difficile. Bon rétablissement aux joueurs et encadrants contaminés !

🔵 Communiqué officiel — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2020

Mercato : « Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j’ai choisi l’OM… »

Avant sa présentation officielle en conférence de presse jeudi dernier, Leonardo Balerdi s’était confié à la Provence dans un entretien publié ce lundi. Il y explique son choix de signer à l’OM…

André Villas-Boas avait fait de lui sa priorité au poste de défenseur central. Leonardo Balerdi a été prêté avec une option d’achat non obligatoire estimée à 14 M€, fin juillet. Le joueur de 21 ans a très peu joué au plus haut niveau, y compris à Dortmund (8 matches). Il a expliqué au quotidien régional, pourquoi il avait choisi l’OM, le Boca d’Europe…

On m’a présenté l’OM comme le Boca d’Europe — Balerdi

« Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j’ai choisi Marseille car j’ai eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins ont réussi ici. On m’a présenté l’OM comme le Boca d’Europe. Je suis un supporter de Boca Juniors et j’y ai joué, ce qui est quelque chose de magnifique. Quand on m’a dit ça, ça m’a motivé encore plus à venir. « Pipa » (Benedetto) m’a aussi recommandé de signer à Marseille, il m’a envoyé des messages « Allez viens, viens, viens ! » (sourires) Pour lui, ça se passe bien et j’espère que ça sera le cas pour moi aussi. »

Leonardo Balerdi – Source : La Provence (19/08/2020)