La gaffe de Domenech, toujours obsédé par les entraineurs étrangers de l’OM !

L’ex-sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, n’en finit plus de faire parler de lui avec ses prises de position souvent polémiques, notamment sur les entraîneurs étrangers en France.

Dernièrement, il a suscité de vives réactions après un message posté sur X (anciennement Twitter) dans lequel il a évoqué un supposé « projet De Zerbi » au Stade Rennais, alors que l’Italien est en réalité l’entraîneur de l’OM.

Surpris par la nouvelle défaite du Stade Rennais face à Brest (1-2), Domenech a commenté : « Rennes encore battu à domicile par Brest, le projet De Zerbi ne prend pas, à quand le retour de Stéphan ? ». Le problème ? Roberto De Zerbi, qu’il évoque, est l’entraîneur de l’OM et non de Rennes. Jorge Sampaoli, lui, est aux commandes de l’équipe bretonne.

Domenech toujours prêt à taper sur les entraineurs étrangers, surtout à l’OM !

Rennes encore battu à domicile par Brest le projet De Zerbi ne prend pas à quand le retour de Stéphan 😂🙏 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 18, 2025

C’est vrai que je mélange les entraîneurs venus d’un autre monde … celui là SanPaoli de Rennes et plus à l

OM aurait pu être un autre 😂😂😂🙏 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) January 18, 2025

Ce nouvel impair sur les réseaux sociaux illustre une fois de plus l’obsession de Raymond Domenech pour les entraîneurs étrangers, et plus particulièrement ceux qui officient à l’OM. Depuis plusieurs mois, il n’a cessé de critiquer leur présence dans les clubs français. Cette erreur, qui a alimenté les moqueries en ligne, reflète aussi un certain manque de discernement dans ses analyses, d’autant plus lorsqu’il fait la confusion entre deux clubs et deux entraîneurs totalement différents. L’ancien sélectionneur s’en est d’ailleurs aperçu : « C’est vrai que je mélange les entraîneurs venus d’un autre monde … celui là SanPaoli de Rennes et plus à l’OM aurait pu être un autre. »



Raymond Domenech devra sans doute réfléchir à deux fois avant de s’aventurer dans de telles déclarations, surtout lorsqu’elles touchent des sujets aussi sensibles que la place des entraîneurs étrangers dans le football français.