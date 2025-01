OM : La frustration et l’agacement de De Zerbi

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a concédé un match nul décevant face à Strasbourg au stade Vélodrome. Bien que l’équipe ait dominé la rencontre selon les statistiques, elle n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, laissant ainsi filer deux précieux points dans la course aux premières places.

En conférence de presse après le match, Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration tout en reconnaissant les difficultés inhérentes à cette rencontre. « Avez-vous vu les statistiques de la rencontre ? D’après les stats à la fin du match, on méritait de gagner », a-t-il déclaré. Le coach marseillais est apparu agacé par l’issue du match, estimant que son équipe avait fait tout ce qu’il fallait pour l’emporter. Il a particulièrement souligné la qualité de la prestation de ses joueurs, malgré une pléthore de blessés qui handicape son effectif.



L’OM se présentait en effet avec un groupe décimé, avec pas moins de sept absents. Parmi ceux-ci, des joueurs clés comme Rongier ou Kondogbia et Mutillo étaient absents, ce qui a contraint De Zerbi à effectuer des ajustements tactiques. « C’est dommage, dans une semaine si importante, d’avoir sept blessés. Ceux qui ont joué l’ont bien fait », a-t-il indiqué, soulignant la solidarité et l’engagement de son équipe, malgré les contraintes physiques. Il a également évoqué la position inhabituelle de Cornelius et l’enchaînement des matchs pour certains joueurs, expliquant que la fatigue avait certainement joué un rôle dans la gestion de cette rencontre.

« Strasbourg reste une bonne équipe et on aurait pu faire un meilleur match », a ajouté De Zerbi. Même s’il a reconnu la solidité des Strasbourgeois, il a insisté sur le fait que l’OM avait largement les moyens de l’emporter. Le coach a ainsi exprimé son regret face à une victoire qui semblait à sa portée, mais qui n’a pas été concrétisée. Selon lui, l’équipe a montré des qualités suffisantes pour remporter ce match et aurait mérité une issue plus favorable.

J’étais agacé par le changement de système à l’entrée de Rowe et Merlin

Mais au-delà de la performance de ses joueurs, c’est surtout un aspect tactique qui a agacé De Zerbi : « J’étais agacé par le changement de système à l’entrée de Rowe et Merlin. On est passé à quatre derrière, mais je n’arrivais pas à communiquer avec ceux qui étaient de l’autre côté. C’était juste un problème de communication. » Ce changement, qui a modifié la structure défensive de l’équipe, n’a visiblement pas été optimal et a perturbé la dynamique de l’OM, empêchant l’équipe de trouver le dernier geste qui aurait pu sceller le sort de la rencontre.

Malgré cette déception, le technicien italien a tenu à souligner sa satisfaction générale vis-à-vis de son effectif. « Je suis très content de mon effectif », a-t-il affirmé. Cette déclaration témoigne de sa confiance en ses joueurs, même dans les moments difficiles. L’OM, malgré ses absences et la fatigue accumulée par certains, a montré qu’il restait une équipe compétitive et capable de produire du jeu. Cependant, il devra rapidement rectifier ses erreurs de communication et retrouver son efficacité pour espérer réagir lors des prochains matchs.

Ce match nul laisse donc un goût amer pour l’OM, qui aurait pu faire bien mieux face à une équipe de Strasbourg en quête de points.