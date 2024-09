La grosse ambition de Rabiot avec l’OM !

En attendant ses premiers pas en match officiel, Adrien Rabiot s’est confié sur son arrivé à l’OM pour le site officiel du club…

Fraîchement arrivé il y a deux semaines, Adrien Rabiot n’est toujours pas apte à jouer pour le déplacement de Strasbourg. Le milieu de terrain a tout de même repris l’entraînement avec le groupe pro, mais en attendant le joueur de 29 s’est confié sur son arrivé au sommet de la tour CMA CGM. « Ça se passe bien dans l’ensemble, tous les gens que j’ai pu rencontrer sont très sympas avec moi, très avenant. Ils m’ont mis dans les meilleures conditions, que ce soit à mon arrivé à l’aéroport, au club. On apprend à se connaître et ça se passe très bien. Marseille est une très belle ville avec le cadre qu’on peut voir. Entouré de passionné de football donc il y a tout pour se sentir bien en tant que joueur de foot. Je veux porter le maillot le plus haut possible, l’écusson, porter le club et la ville jusqu’au sommet. », a déclaré le milieu de terrain.

Je veux porter le maillot le plus haut possible, l’écusson, porter le club et la ville jusqu’au sommet — Rabiot

💬 Au sommet de la tour CMA CGM avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 🏙️

L’occasion pour notre numéro 2️⃣5️⃣ de se confier sur ses premiers moments en tant qu’Olympien 🔵⚪️ pic.twitter.com/F3AxkpgbuY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2024





