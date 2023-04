La grosse cible de Longoria, le retour des supporters marseillais à Lyon et Tudor à deux incertains importants… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été, le retour des supporters marseillais à Lyon, Tudor annonce deux incertains pour l’Olympico.

Mercato OM : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été !

Afin de remplacer Mattéo Guendouzi dont le départ est déjà programmé lors du prochain mercato, Pablo Longoria aurait ciblé Denis Zakaria, milieu international suisse de Chelsea prêté cette saison par la Juventus.

Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi devrait quitter le club lors du prochain mercato. Devenu remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu de terrain de 24 ans est poussé vers la sortie. Actuellement sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur d’Arsenal pourrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros au club olympien. Aston Villa et West Ham auraient déjà manifesté leur intérêt pour le recruter. Avec ce départ déjà programmé, l’OM devra trouver un remplaçant à Mattéo Guendouzi. Selon les dernières informations de Foot Mercato, Pablo Longoria aurait ciblé un joueur de la Juventus Turin.

Zakaria dans le viseur de Longoria

Le président marseillais aurait identifié Denis Zakaria pour remplacer Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu marseillais. Surnommé The Octopus (la pieuvre) grâce à son énorme volume de jeu au milieu de terrain serait la priorité des dirigeants olympiens, la piste menant à Matheus Uribe ayant pris du plomb dans l’aile. Actuellement sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2026, il est prêté cette saison à Chelsea. Malgré son faible temps de jeu, il a récemment fait parler de lui en réalisant une prestation XXL contre Manchester City en championnat. Depuis ce match, Zakaria n’a pris part qu’à 6 rencontres de Premier League avec les Blues. Il ne sera pas conservé par Chelsea et devrait retourner à la Juve à l’intersaison. Si cet intérêt se confirme, Pablo Longoria pourra compter sur les excellentes relations entre la Vieille Dame et l’OM. Le président devra discuter de l’avenir d’Arkadiusz Milik dans les prochaines semaines et pourrait rapidement passer à l’action pour l’international suisse de 24 ans.

OM : Le retour des supporters marseillais à Lyon !

Les supporters de l’OM sont autorisés à 400 à Lyon, ce dimanche. Interdits depuis plusieurs années, c’est une grande surprise pour les habitués des déplacements.

Six ans. Cela fait six ans que les Marseillais n’ont pas pu se rendre à Lyon pour supporter leur équipe pour le choc de l’Olympico« . Alors que les Lyonnais ont pu se rendre à 200 à Marseille au match aller, 400 supporters de l’OM sont autorisés dans le parcage pour la 32ème journée de Ligue 1.

La dernière fois que les Marseillais sont allés à Lyon c’était en 2017. Depuis, entre le Covid et les interdictions prises par les préfets, ils n’ont pas pu y retourner. Aujourd’hui, la tendance est donc à l’assouplissement, même si cette autorisation se fait sous conditions, avec un encadrement strict du périple et, surtout, une jauge limitée à 400. Un chiffre tout de même dérisoire pour un stade dont la capacité est supérieure à 58 000 places.

Plus que prévu ce dimanche ?

Selon La Provence, des rumeurs disent que les Marseillais pourraient se déplacer à plus que prévu. La préfecture du Rhône a publié un arrêté stipulant que l’accès au centre ville ainsi qu’au stade et ses abords est interdit pour toutes personnes se montrant comme supporter de l’OM.

Très peu à l’aise avec la gestion des foules, les instances françaises agissent comme si elles ne pouvaient ou ne savaient pas gérer la venue de plusieurs centaines de supporters pour les rencontres de championnat. Elles se retrouvent vite déborder et les Marseillais pourraient se déplacer à plus que prévu pour élever la voix contre les répressions et pour les libertés des supporters.

A Nantes, alors que les Marseillais étaient interdits, quelques supporters avaient quand même fait le déplacement et la centaine de MTP, Fanatics et Ultras s’était bien fait entendre.

OM : Tudor annonce 2 joueurs importants incertains face à Lyon

Le coach de l’OM, Igor Tudor était présent ce vendredi après-midi en conférence de presse. L’entraîneur croate a fait un point sur les joueurs disponibles pour le déplacement à Lyon. Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’Olympique de Marseille le week-end dernier contre Troyes, Vitinha a enfin débloqué son compteur de but avec sa nouvelle équipe. L’attaquant portugais postule pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise. Il pourrait cependant rater le match contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Igor Tudor a annoncé en conférence de presse que la recrue marseillaise souffrait « de problèmes musculaires ». #Tudor sur #Vitinha : Il a eu quelques petits problèmes physiques cette semaine. On verra avec le staff s’il peut jouer contre Lyon dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 21, 2023 Vitinha et Tavares indisponibles contre Lyon ? Remplaçant lors du la victoire marseillaise contre Troyes, Nuno Tavares pourrait lui aussi manquer l’Olympico de dimanche. Igor Tudor a expliqué l’absence de Tavares lors de la séance d’entraînement de ce matin : « Il a pris un coup. On va voir s’il est disponible. »