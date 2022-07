La grosse différence entre l’OM de Sampaoli et ce qu’a fait Tudor

Sur le plateau d’ « After Foot RMC », Loïc Moreau décrypte le style de jeu d’Igor Tudor et son passage à l’Hellas Verone la saison passée.

Lors de l’émission de « After Foot RMC », l’équipe du soir en a profité pour analyser la saison dernière du nouveau coach de l’OM, Igor Tudor, afin de trouver des indices quant au visage de l’OM la saison prochaine. Entre record de but et différence avec Sampaoli, Loïc Moreau passe en revue tous les aspects du jeu du nouveau coach phocéen.

à lire aussi : Mercato OM : Longoria insiste pour ce milieu de terrain français ?

« C’est une équipe avec un jeu direct et un jeu qui est très agressif »- Moreau

« Il est dans la continuité de son prédécesseur Ivan Juric, qui a posé les bases en fait du jeu actuel de l’Hellas Verone. Alors contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’Hellas Verone c’est pas un club qui lutte tout le temps pour le maintien, c’est un club qui joue le milieu de tableau, qui est plutôt pas mal à voir jouer et d’ailleurs Tudor dans la façon dont il a articuler son schéma tactique donc en 3-4-2-1, c’est plutôt offensif si on regarde c’est la 5ème attaque la plus prolifique de Serie A cette saison ce qui est quand même pas mal on rappelle que l’Atalanta et la Juventus font moins bien. Et surtout c’est 65 buts marqués c’est le record dans l’histoire du club donc ce club là qui je le rappelle pour les plus jeunes, était champion d’Italie en 1985 et qui n’avait pas atteint ce total. Une volonté d’aller de l’avant qui a été incarné par un espèce de trio en fait, parce que dans ce 3-4-2-1, le 2-1 est composé d’un tchèque Antonin Barak, de Gianluca Caprari et de Giovanni Simeone et ses 17 buts, qui ont tous marqué plus de 10 buts chacun. Ce qui est marrant d’ailleurs c’est qu’en mars dernier ils ont atteint cette barre symbolique des 10 buts et il y avait un seul autre trio en Europe qui avait fait pareil c’est celui de Liverpool, Salah, Mané, Jota donc c’est assez rare de voir le nom de Verone associé à celui de Liverpool. Mais voilà offensivement le Hellas Verone de Tudor était plutôt agréable à voir et plutôt prolifique toute la saison de Serie A. » Loïc Moreau Source : RMC (04/07/2022)

La grosse différence c’est que l’OM de Sampaoli c’est une équipe de possession

Loïc Moreau prévient, si le système de jeu risque d’être similaire à celui développé par Sampaoli, le style de jeu lui risque d’être complètement différent, beaucoup plus direct.

« Pas un jeu de possession ? Non, c’est ce qui fait un peu la différence parce qu’on peut se dire que Tudor a été choisi pour succéder à Sampaoli en parti parce que ça joue à 3 et que dans l’idée c’est à peu près le même système de jeu, sauf qu’effectivement la grosse différence c’est que l’OM de Sampaoli c’est une équipe de possession, la deuxième meilleur en Ligue 1 derrière Paris, alors que l’Hellas Verone d’Igor Tudor c’est beaucoup moins le cas. Ça tourne autour de 50 %, donc c’est pas une équipe qui va forcément aimer avoir la possession et puis même jouer à la baballe, encore moins passer sur les côtés c’est une équipe avec un jeu direct et un jeu qui est très agressif c’est là vraiment où l’on voit la différence entre cette équipe et celle de Sampaoli. » Loïc Moreau – Source : RMC (04/07/2022)