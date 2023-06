L’Olympique de Marseille a terminé sa saison de triste manière hier soir en s’inclinant un but à zéro à Ajaccio. Après le match, Igor Tudor n’a pas daigné répondre aux médias…

La Provence rapporte que l’état major du club a jugé cette attitude du coach croate « lamentable ».

🔹Le comportement d’Igor Tudor 🇭🇷 qui ne s’est pas rendu en conférence de presse d’après-match, a été jugé lamentable par l’état-major de l’OM. (@laprovence) #ACAOM #TeamOM pic.twitter.com/VTynS6ggvQ — Infos OM (@InfosOM_) June 4, 2023



Décidément une bien triste fin de cycle…

Guendouzi très cash après la défaite face à Ajaccio !

😱 Mattéo Guendouzi : « Il faut assumer qu’en ce moment on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM ! » Les mots très forts du milieu international de l’@OM_officiel. #ACAOM pic.twitter.com/Q7aEqRSXJH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023

« Ma discussion avec les supporters ? Rien de spécial, à part qu’il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM. On n’a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n’a pas réussi à le faire. On est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit d’enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l’intensité, des joueurs font des erreurs, on est une équipe et faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. On est tous dans le même panier, il faut savoir assumer, on a montré une mauvaise image de l’OM »