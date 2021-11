La LFP rappelle « la responsabilité du club recevant » et parle de « faits extrêmement graves »

Le match Lyon – OM a été arrêté au bout de quelques minutes. Après des jets de projectiles, le speaker du stade avait lancé un avertissement aux supporters lyonnais, mais une bouteille est venue heurter le visage de Dimitri Payet. Pendant plus d’1h30 l’incertitude a régné sur la reprise de la rencontre. La LFP a même publié un communiqué au moment ou la reprise du match était envisagée…



Alors que les joueurs lyonnais étaient revenus sur la pelouse et que le speaker annonçait une reprise du match, la LFP a publié un communiqué pour surtout se dédouaner… Une réunion extraordinaire est prévue ce lundi.

Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire — LFP

« La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille. Suite à cette lâche agression, Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire. Malgré la fermeté des décisions de la Commission de Discipline de la LFP depuis le début de la saison (retrait de points, match à huis-clos, fermeture de tribune) et le travail mené avec les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre. La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille par le Préfet de région comme c’était déjà le cas pour AS Saint-Etienne – Angers SCO. A l’heure où la Ligue 1 Uber Eats connaît une attractivité retrouvée sur les terrains, ces graves incidents répétés détruisent l’image du championnat en France et à l’international. Après ces nouveaux faits extrêmement graves, la Commission de Discipline de la LFP se réunira en urgence dès demain. » Communiqué de la LFP – 21/11/2021

Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise — Buquet

« On aurait aimé que ça se passe autrement. La décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match mais il a été évoqué des possibles troubles. Je maintiens que ma décision était d’arrêter la rencontre, pour des raisons sportives évidentes. Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise. Il y a une première étape avec une annonce micro, la seconde fut le retour au vestiaire. On se doit de protéger les acteurs du monde du football. (…) Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, le stade plein, l’évacuation des joueurs… Une commission va se réunir et des décisions seront prises. Il faut prendre ses responsabilités, et je les prend ce soir. Le monde du foot et du sport attend d’autres actes que ce qu’on a pu voir ce soir. C’était une décision importante à prendre. » Ruddy Buquet – Source Prime Video