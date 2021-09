La LFP sanctionne l’OM et ses supporters !

La commission de discipline de la LFP s’est réuni ce jeudi pour notamment étudier le dossier des incidents en marge du match Angers-OM ce mercredi soir. Le gendarme de la Ligue 1 a ainsi décidé de sanctionner les deux clubs en ordonnant ce jeudi, à titre conservatoire la fermeture des parcages visiteurs lors des matches de l’OM à l’extérieur, et d’une tribune du stade Raymond-Kopa à Angers. Les sanctions entreront en vigueur pour les deux clubs à partir de la 9e journée de Ligue 1, le 3 octobre, et dureront le temps de l’examen du dossier. Celui-ci a été mis en instruction, a ainsi indiqué la LFP via un communiqué.