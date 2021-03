La « liste noire » d’Eyraud, Thauvin courtisé par un cador espagnol, un nouveau prétendant pour le rachat du club ? Les 3 infos OM de ce samedi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : une mystérieuse blacklist dressée par Eyraud, l’intérêt d’un club majeur en Liga pour Thauvin et un probable nouvel acteur pour la vente de l’OM…

L’aveu terrible d’Eyraud : « La première chose que j’ai faite en arrivant à l’OM ? Établir une liste noire »

Interviewé par le media So Foot, l’ancien président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud dévoile la première mission qu’il a réalisé lorsqu’il a été intronisé au poste…

Jacques-Henri Eyraud a livré une interview exclusive au site So Foot cette semaine. Et l’ancien dirigeant marseillais évoque une liste noire qu’il aurait créé en y plaçant tous les agents concernés, de près ou de loin, aux récentes affaires judiciaires de l’Olympique de Marseille…

La première chose que j’ai faite quand je suis arrivé, ça a été de noter tous les noms des agents cités dans le dossier judiciaire et j’ai établi une liste noire – eyraud

« Ce que j’ai voulu expliquer, c’est le pacte de sang que j’ai scellé avec Frank McCourt, à savoir que l’OM devienne une référence en termes d’éthique et d’intégrité. Et dans le football, c’est une gageure. Je pense que la ligue des champions remportés en 1993 était méritée, et que Bernard Tapie a fait des choses exceptionnelles pour ce club. Mais pas besoin de revenir aux années 90, il faut se rappeler que l’OM a quand même été au premier rang de la chronique judiciaire sur les 10 dernières années. Mon propos, c’était de dire qu’avec nous, cette période était terminée. La première chose que j’ai faite quand je suis arrivé, ça a été de noter tous les noms des agents cités dans le dossier judiciaire et j’ai établi une liste noire. Si l’on me fait payer le fait de mettre attaquer à des baronnies locales ? Probablement, mais je le revendique. Après, je n’ai jamais eu de coup de pression… mais quand je reçois un appel d’un numéro masqué, je ne décroche pas. Ça évite les mauvaises surprises » Jacques-Henri Eyraud – Source : So Foot

Mercato OM : Thauvin sur les tablettes d’un géant d’Espagne ?

Pas plus tard que jeudi dernier, le site espagnol Estadio Deportivo nous informait que le FC Séville n’était plus dans la course pour faire signer Florian Thauvin cet été. Même si le champion du monde français est libre de tout contrat en juin, les Andalous n’ont que peu apprécié les dernières performances de Thauvin sous le maillot de l’OM. Un revirement de situation qui ressemblerait fortement à celui de l’AC Milan. Le club italien s’étant lui aussi probablement retiré de la course à la signature de Thauvin. Mais selon le media Fichajes Futbol, un autre club espagnol pourrait pointer le bout de son nez…

L’atlético madrid intéressé par florian thauvin ?

En effet selon les informations du site Fichajes Futbol, l’Atlético Madrid lorgnerait l’international français. L’actuel leader de la Liga flairerait sans doute la bonne affaire en signant Thauvin pour 0€ cet été…

Selon @Fichajes_futbol, l’Atlético de Madrid concurrencerait Séville pour la signature de Florian Thauvin. — OManiaque (@OManiaque) March 6, 2021

Vente OM : Un nouveau candidat britannique pour le rachat du club ?

Dans les colonnes de So Foot, l’ancien président l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud est revenu sur la tentative de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Affirmant que les deux hommes avaient manqué cruellement de sérieux. Toutefois une autre information remonte à la surface depuis ce matin en Italie. Selon le quotidien transalpin Il Corriere dello Sport, un fond anglais examinerait le profil de l’OM…

BC Partner en embuscade pour l’OM ?

En effet d’après les informations du Corriere dello Sport, BC Partner voudrait racheter une équipe de foot. Et le fonds anglais aurait dans son viseur l’Olympique de Marseille. Toutefois le club olympien ne figure pas seul sur cette liste. Si un club de Liga et deux équipes de Premier League tenteraient également BC Partner, c’est pourtant l’Inter Milan qui serait en pole position. De quoi refroidir les ardeurs.

Un troisième acteur pour une possible vente de l’OM ferait donc son apparition, après Mohamed Ayachi Ajroudi et l’éventuel rachat saoudien.