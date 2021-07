La mise au point de l’agent de Caci, une offre pour Kamara et la victoire face à Sète… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato OM : Son agent l’affirme, il n’a jamais été en contact avec Pablo Longoria !

Je n’ai eu aucun contact avec Pablo Longoria

« Je n’ai eu aucun contact avec Pablo Longoria au sujet d’Anthony Caci. Le joueur est concentré sur les JO avec la France et a de grandes chances de rester à Strasbourg durant toute la saison 2021-2022 » Conseiller d’Anthony Caci – Source : Foot Mercato (09/07/21)

Pas de contact avec l’OM pour Anthony Caci !https://t.co/T1dwDSCQ4u — Foot Mercato (@footmercato) July 9, 2021

Mercato OM : Un club de Premier League se positionne clairement sur Kamara?

KAMARA INTERESSE NEWCASTLE?

l’OM n’est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur — LONGORIA

Construire un effectif, c’est les arrivées, mais aussi les départs. Strootman a été prêté deux ans à Cagliari avec des conditions, pour les autres on attend de voir l’évolution du mercato. Tout le monde connait la situation. Mais l’OM n’est pas un club qui vendra ses joueurs en dessous de leur valeur sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (07/07/21)

OM – FC Sète : Les Marseille sortent victorieux de leur second match amical !

Ces dernières semaines ont été mouvementées du côté de l’ Olympique de Marseille avec de nombreuses rumeurs et officialisations. Le mercato made in Longoria – Sampaoli s’enflamme et une surprise devrait même arrivée ce lundi selon La Provence ! En attendant, plusieurs noms sont sortis dans la presse et notamment au poste de défenseur. Saliba, Umtiti, Luan Perez ou encore Anthony Caci… Pour ce dernier, son conseiller a été interrogé par Foot Mercato en fin de semaine.L’agent du joueur qui évolue au Racing Club de Strasbourg dément des contacts avec Pablo Longoria en vue d’un transfert de son défenseur. Polyvalent, Anthony Caci peut évoluer au poste de latéral gauche mais aussi en défense central.Le dossier Boubacar Kamara est certainement celui qui inquiète le plus les supporters de l’Olympique de Marseille. Après une saison XXL de la part du milieu de terrain, il n’y a toujours aucun accord pour une prolongation de contrat alors que ce dernier se termine en juin 2022. Pour le moment, seuls les médias italiens affirment que l’AC Milan a formulé une offre claire pour Boubacar Kamara . Cette dernière serait à hauteur de 12M€, une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de l’Olympique de Marseille.Il y a quelques semaines, l’AFP affirmaient que des discussions existaient entre l’entourage du minot et Chelsea. Toujours en Premier League, Newcastle United apprécieraient grandement son profil. Selon les informations de Mirror, une offre serait même en préparation. L’Olympique de Marseille aurait même fixé son prix.Décidé à vendre le joueur pour éviter de le voir partir libre à l’été 2022, l’OM se serait résigné et souhaiterait le vendre à 15 millions d’euros. Sa polyvalence et sa qualité défensive ferait de lui une piste très prisée en Angleterre.Mirror affirme que Liverpool et Manchester City se sont également positionné pour Boubacar Kamara mais sans formuler d’offres pour le moment. En conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur les départs de l’OM dans une semaine où il a présenté deux arrivées au milieu de terrain : Gerson et Guendouzi. Le président de l’Olympique de Marseille a bien insisté sur le fait que le club ne vendra pas les joueurs marseillais à bas prix. Si les écuries européennes veulent des Marseillais, il faudra payer le prix fort…

💥 Nos Olympiens s’imposent et enchaînent par une deuxième victoire en préparation dans ce #OMFCS24 🗓 Prochain match jeudi 15 juillet à 21h contre le @ServetteFC pic.twitter.com/lVLd0nTp2U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021

UNE DEFENSE PAS VRAIMENT RASSURANTE

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION

OM 3-0 Martigues (Buteurs : Boubacar Kamara, Darío Benedetto, Esey Gebreyesus) – 4 juillet

OM 2-1 FC Sète – (Buteurs : Bamba Dieng, Dimitri Payet (s.p) )

OM – Servette Genève – 15 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SC Braga – OM – 21 juillet à 21h (diffusé sur Canal+ Sport)

SL Benfica – OM – 25 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Saint-Étienne – 28 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Villarreal – 31 juillet à 21h (diffusé sur Canal+)

Ce dimanche, Sampaoli a fait confiance à Gerson pour débuter la rencontre face au FC Sète ! Second match amical et seconde victoire pour l’Olympique de Marseille grâce à Bamba Dieng et un penalty transformé par Dimitri Payet ! Durant cette rencontre, les supporters ont pu assister aux premières minutes de Konrad de la Fuente qui a apporté de la profondeur, de la percussion et de la vitesse sur son côté gauche. Le jeune Bamba Dieng a également montré de belles choses lorsqu’il était sur le terrain avec notamment un but et sa qualité de vitesse.Petite déception cependant côté défense où Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez n’ont pas été très rassurant. Sampaoli aurait encore quelques matchs pour procéder à des ajustements avant le début de la saison. Il devrait également avoir des recrues à ce poste !