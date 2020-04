La nouvelle idée de Aulas, un club italien piste Thauvin, et la fermeture du centre de formation… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Aulas donne une nouvelle idée, la Roma piste Thauvin, et le centre de formation ferme ses portes… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Concurrents OM : Aulas a une nouvelle idée pour tenter de jouer la Coupe d’Europe

Le président du club de Lyon s’est exprimé sur nouvelle fois dans les colonnes du journal L’Equipe après avoir pris connaissance du scénario préconisé par l’UEFA en cas d’arrêt définitif des championnats. L’instance du football européen veut une qualification « au mérite » pour les coupes d’Europe la saison prochaine.

L’UEFA a fait savoir hier qu’en cas d’arrêt des championnats la solution serait de geler les positions au classement. Un scénario qui pourrait voir Lyon ne pas être qualifié pour l’Europe League dans deux cas de figure (Le classement pris à la 28e journée, le classement établie sur le quotidien nombre de matchs joués divisé par le nombre de points pris)

Le président Lyonnais milite donc désormais pour une tout autre scénario : Les Play-Off. C’est e qu’il a expliqué au journal L’Equipe :

AULAS ET la possible instauration de play-offs

A lire aussi : Chaines TV : Canal Plus, BeIN Sports, et RMC Sports… les abonnés en colères !

« « En étudiant l’évolution des classements des 5 dernières saisons, on note que de la 28e à la 38e journée, ils ne sont pas toujours les mêmes. Autant pour l’Europe que pour le bas de tableau. C’est pour ça qu’il faut aller au bout. Je vois qu’ailleurs en Europe, on parle de la possible instauration de play-offs ». Jean Michel Aulas – Source L’Equipe

OM Mercato : Un vraie piste en Italie pour Thauvin ?

Le dossier Florian Thauvin risque être animé lors du prochain mercato. L’attaquant de l’OM n’a toujours pas prolonger son contrat qui se termine en 2021. Le risque de le voir partir libre dans un an est bien réel.

Sous contrat jusqu’en 2021 Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’OM. Et pour cause, à ce jour les dirigeants marseillais n’ont pas entamé de discussions avec l’attaquant olympien. Le risque de le voir quitter marseille gratuitement au terme de son contrat est donc important. Il pourrait également être transféré au prochain mercato à un prix bien loin de sa valeur réelle compte tenu de sa situation contractuelle.

A LIRE AUSSI : OM-Ligue 1: Des tests en masse pour reprendre la saison le plus tôt possible ?

L’AS Roma sur le coup

Un club italien serait notamment à l’affut d’une telle opportunité. En effet, selon les informations du média italien CalcioMercato, l’AS Roma étudie de prêt ce dossier et que l’intérêt serait réciproque. Il précise également que l’ancien directeur sportif du club romain et de Newcastle, Franco Baldini, pourrait faciliter les discussions entre les deux formations. Ce dernier aurait en effet de bonnes relations avec l’Olympique de Marseille. A noter que le Milan AC Serait également sur le coup.

FFF-OM: Une décision importante concernant le centre de formation !

Alors que le syndicat des joueurs de Ligue 1 (UNFP) ne seraient pas favorables à une reprise du championnat, les centres de formations ferment leurs portes jusqu’à la reprise de la saison prochaine…

Cela fait plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus. Depuis, tous les acteurs du football français spéculent sur une probable reprise du championnat. Et concernant les centres de formation, une décision a été prise, en effet la DTN a décide de les fermer jusqu’à l’ouverture de la saison prochaine…

Les structures de formation des clubs professionnels reprendront la saison prochaine– FFF

A lire aussi : OM : France Football réalise l’exploit de trouver 20 défenseurs de L1 meilleurs que Caleta Car et Alvaro

« Les activités de l’ensemble des structures de formation de la FFF et des clubs professionnels reprendront la saison 2020-2021 prochaine, lorsque les conditions de sécurité sanitaire le permettront. Les structures assureront le suivi scolaire et sportif individualisé des jeunes footballeuses et footballeurs en formation jusqu’à juillet » FFF— Source: RMC Sport

🇫🇷 La FFF ne va pas faire remettre immédiatement ses jeunes joueurs et joueuses sur les pelouses.https://t.co/o5E45jrlgc — RMC Sport (@RMCsport) April 23, 2020