La piste Balerdi en danger ? L’absence de Lopez et la provocation de Boudjellal… Infos et rumeurs mercato OM de ce lundi !

Mercato OM : La piste Balerdi en danger ?

Après la convaincante victoire en amical de son équipe face au FC Pinzgau (5-1), le coach olympien a répondu aux questions des journalistes. Et comme à son habitude, il a fait preuve de franchise même concernant le mercato…

« D’autres clubs s’intéressent à lui… »

« Je n’ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund (pour l’instant, ndlr). On négocie toujours, mais ce n’est pas encore fait. On sait que d’autres clubs s’intéressent à lui, j’espère qu’on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente. »

André Villas-Boas – Source : La Provence

3-0 pour l’OM

But de Payet passe de Germain

OM : La raison pour laquelle Maxime Lopez n’était pas sur la feuille de match ce dimanche…

L’OM a enfin retrouvé les terrains ! Ce dimanche, les Marseillais ont affronté le FC Pinzgau en Autriche lors de leur stage en Allemagne. Un premier match amical qui s’est joué sans Maxime Lopez, absent de la feuille de match.

Lopez, blessé ou en partance vers le FC Séville?

Une absence qui n’a pas manqué de questionner les supporters de l’OM, surtout avec les récentes informations sur un probable départ du milieu formé au club. La Provence nous informe cependant que le minot, comme Yohann Pelé, Radonjic, Lucas Perrin et Christopher Rocchia étaient absents à cause de légères blessures.

Ne voulant pas prendre de risque, AVB les aurait simplement laissés « au repos ». En attendant, Maxime Lopez est toujours annoncé au FC Séville pour une somme avoisinant les 8 millions d’euros.

Vente OM : Nouveau tweet chambreur et provoc’ de Boudjellal…

Son dernier tweet fait dans la provoc’ et répond à tout ceux ayant expliqué que Mohamed Ajroudi ne pouvait pas se payer de café au George V. « On va payer le café promis. »

on va payer le café promis…. pic.twitter.com/mRq7zNpHhT — Mourad Boudjellal (@mouradrct) July 19, 2020

un bon tour de table, largement bouclé, sans Al-Walid et sans fonds souverains…

« Ça discute. On entend qu’il (Frank McCourt) ne veut plus vendre, qu’il n’y a pas de discussion. OK, on verra, on laisse le temps au temps. Notre objectif, c’est l’OM et développer cette institution qui doit fédérer tous les habitants autour de la Méditerranée. (…) C’est un bon tour de table, largement bouclé, sinon on n’aurait pas avancé. Je peux vous dire que j’ai eu de la demande jusqu’à (mercredi) matin. Ça surprendra tout le monde. Si Al-Walid en fait partie ? Il n’est pas là. La présence du Saoudien Mohammed ben Salmane ? Au moment opportun vous découvrez tout. Il y a seulement des entreprises privées. Certains fonds souverains veulent et ne demandent que ça, mais ils se battent suffisamment dans la région. Le Bahreïn veut en faire partie par exemple. On veut de la tolérance, je ne suis pas là pour créer la bataille entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. On est loin de tout ça. Mon sujet, c’est la Méditerranée, la région PACA. »

Mohamed Ajroudi – source : La Provence