La piste Balogun, un attaquant suisse ciblé, et Sanchez récompensé… Les 3 infos OM de ce samedi

Balogun très convoité en Europe, Un suisse ciblé et Sanchez récompensé pour son but face à Reims… Les 3 infos OM de ce samedi !

Mercato OM : La mise au point d’un proche de Balogun sur son avenir !

Malgré l’onéreux recrutement de Vitinha pour 32M€ cet hiver, la rumeur d’un interet de l’OM pour l’attaquant de Reims, Folarin Balogun, est insistante. Selon un de ses proches, l’attaquant veut jouer la Coupe d’Europe, ne veut pas être remplaçant à Arsenal et ne devrait pas rester en Ligue 1…

Ce samedi l’Equipe consacre un article à l’avenir de Balongun. L’attaquant de Reims est clairement une révélation de Ligue 1 cette saison, et son avenir reste incertain. Plusieurs clubs s’intéressent à lui mais ce dernier appartient à Arsenal. Un de ses proche a confié au quotidien sportif : « Son objectif est de confirmer et de continuer à progresser. Pour ça, il doit jouer, marquer des buts, se construire comme un top attaquant. Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal ». Le buteur dispose d’un contrat jusqu’en 2025 qu’il ne compte pas prolonger, un départ cet été semble donc à l’ordre du jour !

Balogun veut jouer l’Europe et devait quitter Arsenal !

Alors que son nom est évoqué du coté de Monaco, Lille et Marseille, le joueur pourrait filer vers un autre championnat et une plus grosse écurie. « Ce sont de grands clubs », s’enthousiasme le même proche à l’Equipe sans confirmer ces pistes françaises. Mais, au vu du tarif exigé, il est peu probable de le voir rester en L1. Naples, en passe d’être champion d’Italie, l’AC Milan et l’Inter Milan apparaissent très intéressés. Tout comme le RB Leipzig… »

OM Mercato: Longoria sur les traces d’un attaquant suisse ?

L’OGC Nice a été tenu en échec ce jeudi en Conférence League par le FC Bale. Une rencontre marquée le but de Zeki Amdouni, piste potentielle de l’OM…

D’après le média suisse Kmedia, plusieurs représentants de clubs dont l’OM étaient présents lors du match entre Nice et Bale ce jeudi (2-2), afin d’observer Zeki Amdouni. Jeune attaquant suisse de 22 ans, il a brillé puisqu’il a ouvert le score dans cette rencontre, son 4e but en 4 matchs de Conférence League. International suisse à trois reprises, il serait également ciblé par Rennes, l’Ajax, Francfort, Mönchengladbach, Watford, Porto, ou encore l’Atletico. Cette saison, il a marqué 12 réalisations en 32 parties avec l’écurie helvétique.

OM: Sanchez récompensé !

À Marseille, Alexis Sanchez fait le bonheur des supporters. Le buteur chilien est le marseillais le plus décisif de la saison. Il vient de décrocher une récompense symbolique…

En effet, le coup-franc de Sanchez face à Reims a été élu plus beau but du mois de septembre en Ligue 1.

Si le chilien a manifesté son désir de prolonger son contrat à Marseille, il a demandé certaines garanties aux dirigeants marseillais. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions et le recrutement de joueurs de premier choix en font partie. Sur le plateau de DFM, Lilien Azemon loue le respect que voue Alexis Sanchez aux supporters mais émet des doutes sur la capacité de la direction à tenir ses engagements vis-à-vis de son attaquant.

Sanchez a besoin de garanties pour continuer à l’OM

« J’adore la mentalité de Sanchez. Il respecte les supporters et ça fait du bien d’avoir des joueurs comme ça. Cela n’arrive pas tous les jours. Après je ne sais pas si l’OM va arriver à lui donner ce qu’il demande. Lui, il veut gagner des trophées. C’est super d’avoir un joueur comme ça. Il est venu à Marseille pour gagner. C’est bien d’avoir des joueurs d’équipe mais il faut aussi des joueurs comme ça. Il faudra qu’ils soient mieux entourés. Il veut des garanties et à l’heure actuelle, je ne sais pas si l’OM sera en mesure de les lui offrir. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (28/03/2023)