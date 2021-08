La piste Sorloth, Lirola tout proche et l’avenir de Benedetto… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : La piste Sorloth, Lirola tout proche et l’avenir de Benedetto.

Mercato OM : « Lirola, le transfert n’a jamais été aussi proche de se faire ! »

Après les informations livrées par Alfredo Pedullà, La Provence affirme ce dimanche que le transfert de Pol Lirola n’aura jamais été aussi proche d’être bouclé ! Le latéral droit espagnol serait bel et bien en Provence depuis ce samedi.

L’Olympique de Marseille n’a plus un seul latéral droit dans son effectif et espère bien faire revenir Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Prêté pendant six mois la saison dernière, l’Espagnol a gagné le coeur des supporters et celui de Pablo Longoria qui s’empresse de le faire revenir.

Malheureusement, ces dernières semaines ont été compliquées dans ce dossier pour le président de l’OM qui ne parvient pas à trouver un accord avec la Fiorentina. Selon La Provence, « le transfert n’a jamais été aussi proche de se faire. »

Encore quelques détails à régler entre la Fiorentina et l’OM

Lirola serait bel et bien en Provence ce week-end mais pour des raisons « personnelles » d’après le journal local. Alfredo Pedullà, journaliste, expliquait ce samedi soir que Pablo Longoria espérait trouver un accord très rapidement avec la Fiorentina afin de boucler le dossier dans les prochaines heures.

La Provence reste plus prudent et affirme qu’il resterait tout de même quelques détails à régler avant l’officialisation. Lirola pourrait rentrer à Florence dès ce lundi pour reprendre l’entraînement avec le club italien si le transfert ne se boucle pas entre temps.

A LIRE : Mercato OM : Sampaoli donne sa confiance et de l’importance à Bamba Dieng !

Ça bloque entre les deux parties sur le mode de paiement. Les clubs seraient d’accord sur le principe d’un transfert à 12 millions d’euros mais l’Olympique de Marseille souhaiterait échelonner le plus possible cette somme alors que les Italiens préféraient recevoir l’intégralité directement. Récemment, Lirola aurait refusé les avances de l’Atalanta qui souhaitait le récupérer afin de palier à la blessure d’Hans Hateboer.

Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison — Longoria

En conférence de presse récemment, Pablo Longoria affirmait s’en vouloir de ne pas avoir recruté de latéraux droits afin que Jorge Sampaoli puisse avoir un effectif au complet pour débuter la saison de Ligue 1.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)

Mercato OM : Poussé vers la sortie, direction l’Espagne pour Benedetto ?

Dans les tuyaux depuis de nombreux jours, l’attaquant argentin Dario Benedetto devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille comme l’affirme le journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti…

Arrivé il y a deux saisons depuis Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été. Barré par la concurrence de Milik sur le font de l’attaque, le buteur argentin pourrait poursuivre sa carrière du côté du Betis Séville si’lon en croit les propos du journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti sur son compte Twitter.

Benedetto prêté un an au Betis Séville ?

Toutefois exposé à des problèmes financiers, le Bétis Séville doit impérativement enregistrer un départ dans son effectif pour enregistrer l’arrivée de Benedetto en Andalousie. L’OM pourrait le remplacer par Giovanni Simeone ou encore le norvégien Alexander Sorloth.

« Dario Benedetto et le RealBetis ce n’est qu’une question de temps. L’OM cherche le remplaçant : une fois trouvé, l’attaquant peut être transféré. » Rudi Galetti – Source : Twitter

Mercato OM : Longoria a trouvé une solution pour cet attaquant norvégien ?

À la quête d’un attaquant pour soutenir Arkadiusz Milik cette saison, l’Olympique de Marseille songerait à récupérer Alexander Sorloth. Pablo Longoria aimerait un prêt avec option d’achat pour l’attaquant de Leipzig.

Le mercato olympien est loin d’être terminé. Que ce soit au niveau des départs ou au niveau des arrivées, Pablo Longoria a de nombreuses fois affirmé qu’il y aura encore du mouvement d’ici la fermeture du mercato estival. Hormis les huit renforts enregistrés cet été, l’Olympique de Marseille est toujours dans le besoin de recruter un attaquant. Après s’être séparé de Valère Germain librement à l’issue de la saison, c’est Dario Benedetto qui pourrait plier bagages en direction du Real Betis dans les prochains jours. Par conséquent, le président marseillais s’active en interne pour lui trouver un remplaçant.

Hier après-midi, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, révélait que Pablo Longoria souhaiterait rapatrier Alexander Sorloth cet été. Mieux encore, des contacts auraient même été initiés avec l’entourage du joueur.

L’OM veut un prêt avec OA pour Sorloth

Par ailleurs, Foot Mercato a révélé des détails supplémentaires sur l’intérêt de l’OM pour l’attaquant norvégien. En effet, Alexander Sorloth ferait partie d’une liste de 2-3 joueurs de Pablo Longoria. Pour l’attirer dans ses rangs cette saison, le président olympien aimerait obtenir un prêt avec option d’achat. Bonne nouvelle pour l’OM : Leipzig serait ouvert à un départ de son attaquant cet été. Même si le club allemand privilégierait un transfert sec, il ne semble pas gêné par la possibilité de le prêter avec option d’achat. Si aucun montant n’est indiqué par Foot Mercato, la valeur marchande d’Alexander Sorloth est estimé à 16 millions d’euros par Transfermarkt. Une chose est sure, l’OM risque de devoir vendre avant de pouvoir tenter une offensive.

Toutefois, le club phocéen ne serait pas le seul club à l’affût sur la situation de l’attaquant norvégien. Prêté une saison du côté de Trabzonspor, il semble avoir laissé un bon souvenir en Turquie. En effet, Foot Mercato révèle que Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe seraient tous les trois intéressés par Alexander Sorloth. Face à toutes ces propositions, reste à savoir quelle sera la volonté de l’attaquant. De retour à Leipzig la saison dernière, il a pris part à 37 rencontres toutes compétitions confondues. Le Norvégien a inscrit 6 buts et a adressé 3 passes décisives.