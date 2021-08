Arrivé de l’Institut Diambars, Ahmadou Cheikh Bamba Dieng a eu quelques minutes de temps de jeu ces dernières semaines. Le Sénégalais a la confiance du coach Jorge Sampaoli et devrait être conservé !

Avec le probable départ de Dario Benedetto en prêt au Betis Séville, le retour d’Arek Milik dans quelques semaines et le départ libre de Valère Germain, l’Olympique de Marseille n’a plus vraiment de numéro 9 dans son effectif.

Selon les informations du journaliste de RMC Florent Germain, c’est Bamba Dieng qui devrait avoir un peu plus d’importance dans l’effectif marseillais la saison prochaine. Son salaire aurait été revalorisé il y a quelques jours après avoir traîné une rémunération qui n’était pas digne de celle d’un joueur professionnel.

Sauf surprise, Bamba Dieng va rester à l’OM oui. https://t.co/J3uC9uKRBe — Florent Germain (@flogermain) August 14, 2021

Dieng? Sa marge de progression est énorme — De Bono

Son profil de vitesse et technique plaît beaucoup aux supporters de l’Olympique de Marseille. Buteur lors de sa première entrée face à Auxerre sous les ordres de Nasser Larget, le Sénégalais a gagné des points aux yeux de tous dès le départ.

Lors de cette préparation marseillaise, il a également été précieux en jouant dans la profondeur. Percutant et déterminé à aller vers le but, il apporte une certaine fraîcheur qui plaît également beaucoup à notre consultant Jean-Charles De Bono.

« Moi personnellement, sur ce que j’ai vu… Avec ce qu’il démontre, Dieng est joueur d’avenir. Un très bon joueur que l’on va découvrir. Avec ce qu’il nous a démontré déjà la saison dernière et là, il est dans la continuité et surtout dans la progression. On s’aperçoit qu’il a pris du volume de jeu… Mais aussi de l’espace dans son jeu. Il arrive à s’imposer, il prend des responsabilités. Des choses qu’il ne faisait peut-être pas encore la saison passée. Dans les bouts de matchs qu’il a fait, on voit qu’il est présent ! Il est comme un titulaire. Sa marge de progression est énorme. Il nous a montré des choses qu’on n’avait pas encore vu. Sur les duels aériens, la participation au jeu… Sa profondeur et sa rapidité, on le savait déjà. Il sait bien frapper, il est capable de jouer seul devant. Il y a quelque chose chez ce joueur ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)