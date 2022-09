La préparation est terminée ! [Thierry B. Audibert]

L’OM fait la course en tête après 6 matchs dans le championnat de France de Ligue 1, et nous sommes d’autant plus aux anges que les contrariétés ayant accompagné l’intersaison ne laissaient guère espérer cette situation. L’OM est devant avec le Qatar P-St Germain, ultra favori du championnat.

Elle a posé problème cette intersaison dans la période de préparation, avec ses matchs amicaux où le groupe avait enchaîné les défaites contre des clubs de second ordre, après une première victoire contre… Marignane.

On attendait de voir les premiers signes favorables de la nouvelle ère dans l’ultime match amical, une rencontre de gala au Vélodrome contre le Milan AC, ma niente de niente encore une fois.

On se souvient des sifflets pour Tudor avant l’ouverture du championnat contre Reims. Tudor considéré comme l’artisan d’une gestion brutale et de consignes auxquelles les joueurs ne semblaient pas adhérer (j’ai eu cet avis devant OM-Milan). Il y eût avant les trois coups du championnat une réunion entre dirigeants, staff technique et joueurs, au cours de laquelle le président Longoria a recadré tout le monde autour de la hiérarchie telle qu’elle devait se concevoir dans un club de football. Puis, l’enchaînement des rencontres tel que nous avons pu l’observer de plus en plus enchantés.

À ce jour, Pau Lopez a fait oublier Mandanda. Sa doublure, Blanco, a plutôt rassuré au cours de son intermède dans les cages. Derrière, les fameux pistons, pièces maîtresses du dispositif Tudor, Clauss et Tavares, éclaboussent chaque rencontre de leur activité et de leur sûreté technique. Nous avons découvert avec MBemba un guerrier sûr et fiable, bon techniquement et surtout dans l’intervention, toujours prêt à pousser derrière ses attaquants. Gigot est monté en puissance et on espère qu’il ne restera pas blessé trop longtemps, mais on a vu hier après-midi que Kolasinac pouvait afficher un excellent niveau pour le cas où… Balerdi est encore inégal, nous avons vu Kaboré à Auxerre et ce n’est pas trop mal, nous attendons Touré avec curiosité. Les premières minutes de Bailly nous ont convaincu qu’un monstrueux patron va s’insérer dans l’arrière-garde. Au milieu, avec des Rongier, Gueye, Gerson, Guendouzi, on a la sensation de disposer d’éléments très solides, grands travailleurs mais aussi excellents techniciens. Et devant, malgré le départ de Milik, il y a de quoi faire une maille correcte avec Harit, Payet, Sanchez, Ünder, Suares et Bakambu, et peut-être Dieng si Tudor voit en lui le même potentiel évident que certains lui prêtent et sur lequel j’entretiens quelques réserves en espérant me tromper.

L’ensemble de ce petit monde se conforme avec sérieux et professionnalisme aux visions du jeu de son entraîneur choisi par la paire Longoria-Ribalta pour donner à l’OM plus d’allant offensif, de courage, d’impact, de puissance, choses qui nous manquaient depuis quelques années, disons-le.

Les espagnols ont posé le bon diagnostic et leurs choix apparaissent excellents au vu des premiers résultats.

Tudor, ce n’est pas le moindre de ses mérites, a su fédérer un collectif solide qui va toujours vers l’avant, qui presse haut (peut-être pas tout un match mais ça viendra), capable de placer des attaques-éclairs, avec des milieux qui travaillent beaucoup et savent passer devant, dans le bon tempo, volontaire sur les 2e ballon offensif et défensif. Devant, on sait créer, s’accrocher, proposer dans les espaces. Il y a longtemps que nous n’avons pas vu aux avant-postes un tel potentiel technique, lorsque dans le passé tout reposait sur les épaules du seul Payet. Thauvin, lui semble s’être totalement effacé de nos souvenirs.

La Ligue des Champions se profile maintenant sur tout le continent européen et l’OM aura dès mercredi l’occasion de renouer son lien privilégié avec cette grande compétition dont il a l’honneur de compter au nombre des quelques clubs qui ont eu le caractère et la force de la remporter.

Plus que jamais, nous avons le sentiment que le petit monde olympien s’est mis dans les meilleures conditions pour entrer dans la danse sans complexe.

On peut tout simplement considérer qu’au bout de six matchs de championnat, la plupart conclus sur des victoires probantes, la préparation, la véritable préparation est terminée. Ce n’est pas faire injure aux six équipes déjà rencontrées dans ce début de championnat que de dire qu’elles furent d’excellents sparring-partners. Il ne s’agit pas non plus de renier ou relativiser les victoires d’hier. Le niveau va maintenant s’élever, aux olympiens de suivre et de prouver encore.

Messieurs, après avoir récupéré… régalez-nous la semaine prochaine !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert

