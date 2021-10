La raison de la venue d’Under, un ailier espagnol refusé cet été, Kamara plaît en Italie, Payet… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Under séduit par Sampaoli, Castillejo refusé cet été, le Milan AC ne lâche pas Kamara et la stat qui met Payet devant Messi et De Bruyne !

OM : Sampaoli décisif dans l’arrivée de ce joueur

Arrivé en provenance de l’AS Roma après un échec en prêt du côté de Leicester, Cengiz Ünder se relance à l’Olympique de Marseille. Son arrivée est liée aux supporters marseillais mais aussi à son coach Jorge Sampaoli…

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, Cengiz Ünder a encensé l’entraineur de l‘Olympique de Marseille , Jorge Sampaoli:

Il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici– Under

A lire aussi :[PODCAST OM] : La machine relancée, les latéraux inutiles ? Caleta Car le retour et gros match face à la Lazio

« Je peux dire qu’il est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de venir ici. Le manager est toujours un facteur très important pour moi. Ce n’était pas comme ça depuis un an et demi. Maintenant, je suis vraiment heureux de travailler avec Jorge Sampaoli car j’apprends beaucoup de lui. Sa façon de faire est vraiment différente. Nous faisons beaucoup de travail tactique. Et nous essayons constamment différentes variantes. Nous avons une équipe très jeune et, grâce à notre manager, nous évoluons dans la bonne direction, vraiment. » Cengiz Ünder– Source: UEFA (19/10/21)

OM Mercato: Longoria a refusé cet ailier espagnol ?

Annoncé sur le départ cet été, Boubacar Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Il aurait pourtant pu rejoindre le Milan en échange d’un ailier espagnol..

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié au club olympien jusqu’en juin prochain. Cet été, le Milan aurait proposé de l’échanger avec Samuel Castillejo d’après Calcio Mercato, mais le profil de l’Espagnol n’intéressait pas Pablo Longoria. Cependant, le natif de Marseille pourrait rejoindre le Milan dès cet hiver si Franck Kessie était amené à rejoindre le PSG.

Milan a proposé Castillejo pour obtenir Kamara ?

Un accord sur le contrat avec Kamara serait même déjà trouvé… A voir si le Marseillais prolonge ou non afin de faire gagner à son club formateur une indemnité de transfert. Buteur ce dimanche face au FC Lorient, il fait un grand bien à l’Olympique de Marseille lorsqu’il débute la rencontre cette saison. Ce serait un vrai coup dur de le voir quitter l’OM cet hiver…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, le club marseillais n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

Mercato OM: Ce géant de Serie A ne lâche pas Kamara ?

Alors que Bouba Kamara n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille, le milieu défensif de l’OM serait sur les tablettes d’un cador de Serie A selon le media italien Calcio Mercato. Il pourrait donc partir libre s’il ne signe pas de nouveau son bail. Et un géant italien pourrait revenir à la charge dès cet hiver…

Courtisé par de nombreux clubs européens lors du mercato estival, tels Chelsea ou encore le Napoli, Bouba Kamara est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Toutefois, le milieu défensif de l’OM n’a toujours pas prolongé avec le club. Il est lié aux Olympiens jusqu’en juin prochain. Il pourrait rejoindre le Milan dès cet hiver si Franck Kessie était amené à rejoindre le PSG d’après Calcio Mercato…

Un accord sur le contrat avec Kamara serait même déjà trouvé… A voir si le Marseillais prolonge ou non afin de faire gagner à son club formateur une indemnité de transfert…

Kamara porte l’OM

Comme le précise le compte Stats du foot, l’OM n’a gagné qu’un seul de ces 18 derniers matches en compétition officiel quand Kamara n’est pas là. Le club olympien a compilé 9 matches nuls et 8 défaites quand son milieu ou défenseur central n’est pas là. Un chiffre qui montre l’importance de Kamara dans l’équilibre de l’équipe…

L’@OM_Officiel n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021

OM: Incroyable statistique… Payet meilleur que Messi et De Bruyne

Dimitri Payet a une nouvelle fois impressionné ce dimanche lors de la victoire de l’OM face au FC Lorient (4-1), au stade Vélodrome. Auteur d’un très bon début de saison, il est même devant Messi et De Bruyne en termes d’occasions créées…

Dimitri Payet fait un remarquable début de saison sous les couleurs de l’OM. Sauf qu’avec son âge (34 ans), il est difficile pour lui d’enchaîner les matchs, pourtant ça ne l’empêche pas de faire parti du classement réalisé par Sky Sport, des 10 meilleurs joueurs actuels. Le Français pointe à la 10e place, une liste basée sur les tirs, buts, passes décisives, ballons touchés dans la surface adverse, et les expected goals.

Mais ce n’est pas tout, selon Squawka Football il est celui qui créé le plus d’occasions (383) dans les 5 grands championnats européens depuis 2017-18, devant De Bruyne et Messi…

Dimitri Payet est le joueur ayant créé le plus d’occasions dans les 5 grands championnats européens depuis la saison 2017-2018 ! 😳 🥇 Dimitri Payet 383

🥈 Kevin De Bruyne 366

🥉 Luis Alberto 364

4️⃣ Lionel Messi 350

5️⃣ Papu Gomez 348 (Via @Squawka) pic.twitter.com/ZQSfPgTpDO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 18, 2021

J’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club — Payet

« Si je me sens capable de tenir jusqu’à la fin de mon contrat ? Je travaille pour, je sais que je devrai m’adapter comme je l’ai fait récemment, mais il faudra que tout soit aligné pour que je reste à un certain niveau. Il y a ce que je fais à l’entraînement ici et ce que je fais à l’extérieur. Quand je parle de travail à l’extérieur, je pense à du travail personnel pour peaufiner certaines choses. On m’a souvent posé la question en fin de saison dernière pour savoir si je ne regrettais pas mon choix d’avoir prolongé. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais où je suis. Je n’ai pas choisi la facilité, j’aurais pu aller chercher un dernier contrat… Je voulais m’inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club » Dimitri Payet – Source: L’Equipe (15/10/21)