Désiré par le nouveau coach de l'OL, André Onana n'a finalement pas trouvé d'accord avec le club de Jean Michel Aulas cet été, le portier de l'Ajax devait rejoindre l'Italie à la fin de son contrat en juin prochain…

Comme Jorge Sampaoli l’a fait avec Steve Mandanda et le recrutement de Pau Lopez, Peter Bosz voulait un autre type de gardien à Lyon. Le coach néerlandais avait fait d’André Onana sa priorité, l’Ajax et l’OL étaient encore en train de régler les derniers détails du contrat quand le joueur a changé d’avis. L’agent aurait tenté de faire monter les enchères avec des clauses plus avantageuses, ce qui a fait capoter l’affaire.

Onana vers l’Inter

En fin de contrat en juin prochain, André Onana va bien quitter l’Ajax libre l’été prochain. Le portier de 25 ans, suspendu pour dopage jusqu’en novembre, aurait déjà trouvé son prochain club. En effet, Onana pourrait filer en Italie et non vers l’Olympique Lyonnais. Selon La Gazzetta dello Sport, le portier formé au FC Barcelone aurait trouvé un accord avec l’Inter et devrait signer son contrat dès le mois de février. Le club italien veut assurer l’après Samir Handanovic, 37 ans…