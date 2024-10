La RDC entre incompréhension et colère concernant l’OM !

Chancel Mbemba, défenseur central de l’Olympique de Marseille, connaît une période difficile au sein de son club, mais il a récemment retrouvé le sourire en rejoignant la sélection de la République Démocratique du Congo lors de la trêve internationale. En effet, le capitaine des Léopards bénéficie d’un fort soutien de son pays, qui s’interroge sur le traitement infligé par l’OM.

Recruté en 2022, Mbemba a vu sa situation se détériorer cet été, lorsque l’OM l’a informé qu’il ne faisait plus partie des plans de l’équipe. Les dirigeants avaient anticipé cette décision, prévenant le joueur dès juin. Malgré des offres plus lucratives de clubs comme Rennes et Al-Shabab, Chancel Mbemba n’a pas trouvé d’issue, exigeant une indemnité de transfert conséquente, compliquant ainsi les négociations.

La situation a pris une tournure explosive quand Mbemba a eu un accrochage avec un membre du staff, refusant de jouer avec l’équipe réserve. Ce conflit a abouti à une mise à pied et à des sanctions, le joueur refusant également de se soumettre à des examens médicaux. L’OM, quant à lui, persiste à ne pas le libérer, malgré un contrat courant jusqu’en 2025.

Récemment, le sélectionneur congolais, Sébastien Desarbre, a convoqué Mbemba pour le rassemblement de son équipe. Bien qu’il n’ait pas joué en club cette saison, Desarbre a confirmé que le joueur était apte. Lors du match contre la Tanzanie, Mbemba a été décisif en inscrivant un but, réjouissant ainsi les supporters congolais.

Le traitement de Mbemba critiqué en RDC

Cependant, la controverse autour de sa situation à Marseille ne cesse d’enfler. Des médias congolais et des experts critiquent le traitement de Mbemba, qualifiant l’attitude de l’OM d’acharnement injustifié. Laetitia Dembo, journaliste à la Radio Télévision Nationale Congolaise, a même souligné les difficultés de communication dues à la barrière linguistique, appelant à une approche plus humaine de la part du club. Elle s’est confié au média FootMercato : «Même s’il ne joue pas, jusqu’à présent je trouve qu’il a sa place en sélection parce que les nouveaux joueurs ont besoin de son expertise. C’est le capitaine. Mais il doit déjà préparer sa retraite d’ici 2 ans je pense. Le dernier match, il a été très performant avec la RDC. Il est indifférent face à sa situation avec Marseille. On sent qu’il donne toujours le meilleur de lui pour aussi prouver qu’il est en forme.»

La colère des supporters de la RDC se manifeste également, certains créant des comités sur les réseaux sociaux pour s’opposer à l’OM. Malgré ses difficultés en club, Mbemba reste une figure emblématique pour son pays et continue de donner le meilleur de lui-même sur le terrain.

À l’issue de cette trêve, la question de sa réintégration au sein du groupe professionnel marseillais reste en suspens, alors que la Ligue de Football Professionnel pourrait intervenir pour clarifier la situation. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de Chancel Mbemba, la direction de l’OM ne semble pas prête à ouvrir la porte.