La réaction de Veretout après la défaite, Nasri inquiet pour Tudor et ce que risque l’OM après les incidents…Les 3 infos OM de ce mercredi :

OM : Veretout avoue « ce n’est pas suffisant en Ligue des champions »

Après la nouvelle défaite de l’OM en Ligue des Champions, Jordan Veretout s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

Il ne faut pas tout jeter non plus

« C’est une déception, mais on ne peut pas toujours être déçus. On a montré un beau visage mais la première période n’a pas été suffisante. En seconde période, on a essayé de pousser pour revenir au score mais il a manqué ce dernier geste, ce but pour être récompensés. Il ne faut pas tout jeter non plus, il va falloir continuer à bosser. Ce n’est pas suffisant en Ligue des champions. Ils nous ont mis en difficulté, les adversaires nous observent à la vidéo, on a essayé d’aller les chercher haut mais ils trouvaient des espaces dans notre dos. En seconde période, on est allés les chercher encore plus haut, le bloc est venu avec nous mais on n’a pas réussi à marquer ce but pour enflammer ce match et gagner. […] Je pense qu’on n’est pas loin, mais c’est insuffisant, il faut marquer des buts pour exister en Ligue des champions. » Jordan Veretout – source : Canal+ Foot (13/09/2022)

Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés

« On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n’a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n’est pas arrivé et au bout du compte, on perd contre une équipe forte. C’était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés. On finit avec un seul défenseur et des joueurs qui ratent des passes qu’ils ne ratent pas d’habitude. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur. J’ai fait les changements parce que j’avais besoin de quelque chose de différent. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup. Ils n’ont pas tant dominé que ça, la première période a été plutôt équilibrée, même s’il est vrai qu’on n’a pas créé beaucoup devant. En deuxième, on a vraiment poussé. On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible. Aujourd’hui, on a perdu mais on a tout donné. Sur le plan du jeu, ça n’est pas notre meilleur match. On jouera le troisième match sans calcul, en se préparant comme on le fait d’habitude. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (13/09/2022)

OM : Nasri inquiet pour Tudor sur un point bien précis !

Ce mardi l’OM s’est incliné pour la deuxième fois en Ligue des Champions. Une défaite 0-1 face à Francfort qui a fait réagir l’ancien joueur maintenant consultant sur Canal + Samir Nasri.

Samir Nasri a affiché ses doutes concernant la tactique d’Igor Tudor, il estime qu’il s’enferme trop dans son système de jeu préférentiel sans avoir de plan B.

L’impression qu’Igor Tudor n’a pas de plan B

« J’ai l’impression qu’Igor Tudor n’a pas de plan B. Il reste toujours dans son système, dans son schéma en 3-4-2-1. Bailly se blesse, il a tout modifié, avec Clauss piston gauche, simplement pour ne pas changer son système. Mais il peut passer à 4 ! Pour un entraîneur, il faut un plan A, un plan B… avec une capacité à changer une organisation. Je suis un petit peu mitigé ». Samir Nasri – source : Canal+ (13/09/2022)

Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés

UEFA : Ce que risque l’OM après les incidents au Vélodrome face à Francfort !

L’Olympique de Marseille a perdu son match face à Francfort ce mardi soir. Durant cette rencontre, des incidents dans les tribunes ont eu lieu entre supporters. D’après RMC, le club risque un huis clos.

L’OM n’a pas réussi à prendre les trois points face à Francfort ce mardi soir en Ligue des Champions. La rencontre a notamment été marquée par les incidents dans les tribunes entre supporters marseillais et allemands. D’après RMC Sport, le club risque donc un huis clos pour les jets de fumigènes et feux d’artifices.

