La reprise pour l’OM et les autres club de L1 c’est pour quand ?

Les dates de reprises des clubs français, elles auront lieux très bientôt pour certains clubs.

Strasbourg et l’AS Monaco devraient reprendre dans une semaine, le 24 juin exactement pour préparer leur saison de Ligue 1 le mieux possible. Ils seront suivis 2 jours après (26 juin) par le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. Le gros des troupes a jusqu’au premier jour de l’exercice 2024-2025 pour se reposer c’est-à-dire au lundi 1er juillet, au jour du retour pour les professionnels du HAC, du FC Nantes, de l’OGC Nice et de l’OM.

27 juin : Rennes

28 juin : Lille

1er juillet : Le Havre, Nantes, Nice, Toulouse, Marseille

2 juillet : Brest, Montpellier

4 juillet : Angers

5 juillet : Lyon

8 juillet : Auxerre, Saint-Etienne

15 juillet : Paris

À noter que la saison 2023-2024 ne sera pas un corps fini qu’environ 1/3 des équipes De Ligue 1 seront de retour a l’entraînement pour préparer leur exercice 2024-2025. Pour rappel la Ligue un débutera le week-end du vendredi 16 août 2024 Et se terminera le week-end du 17 mai 2025.

