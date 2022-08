La solution de Nasri pour Ronaldo, Milik sur le départ, Bailly, c’est imminent? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : La solution de Nasri pour Ronaldo, Milik sur le départ, Bailly, c’est imminent?

La rumeur Cristiano Ronaldo prend de l’ampleur à l’Olympique de Marseille ! Samir Nasri a même évoqué cette possibilité, sourire aux lèvres, dans l’émission Match of Ze Day sur Canal + !

Après la rencontre entre Manchester United et Liverpool ce lundi soir, Canal + a débriefé le match dans l’émission Match of Ze Day. Samir Nasri y était en tant que consultant et a évoqué l’avenir de la star portugaise. Il lui a trouvé une solution : faire un effort financier et rejoindre l’Olympique de Marseille !

« Cristiano Ronaldo? Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! » Samir Nasri – Source : Canal +, Match of Ze Day (22/08/22)

Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Rolland Courbis est d’abord revenu sur la situation compliqué que traverse le Portugais à Manchester. L’ancien entraineur de Montpellier s’est ensuite prononcé sur l’avenir de CR7 : Il verrait bien Cristiano Ronaldo rejoindre l’Olympique de Marseille.

» J’ai l’impression que l’on ne se rend pas compte de qui on parle. Beaucoup de médias sont en train de le descendre sous prétexte qu’il est en train de rater sa fin de carrière. Ronaldo a une carrière de footballeur de 20 ans. Une carrière aujourd’hui c’est plus ou moins 13 ans. Lui, il vient de fêter ses 20 ans de carrière. Il est quand même important de rappeler que Ronaldo est un joueur exemplaire. Il arrive une heure avant tout le monde à l’entraînement et part une heure après que tout le monde soit parti. Il faut reconnaître que sa fin de carrière n’est pas très claire. Je pense aujourd’hui que le contexte marseillais pourrait bien lui aller. Je serais curieux de voir si les dirigeants de l’OM vont au moins se poser la question. Il terminerait sa carrière dans un endroit où on parlerait de lui 24H sur 24. Dans l’OM d’aujourd’hui, cela pourrait être une super fin de carrière pour lui. » Rolland Courbis – Source : Rothen s’enflamme (17/08/2022)

L’Olympique de Marseille devrait faire signer l’international ivoirien Eric Bailly ! Le défenseur central va rejoindre le club dès ce mardi d’après Fabrizio Romano !

Eric Bailly, c’est quasiment bouclé d’après Fabrizio Romano ! Les négociations sont toutes proches d’aboutir. Si ces dernières donnent lieu à un accord, l’international ivoirien devrait débarquer à Marseille dès ce mardi pour y signer son contrat ! Ce serait un prêt avec option d’achat.

La condition pour que cette dernière soit levée serait une qualification en Ligue des Champions. D’après La Provence, l’option d’achat devrait s’élever à 6-7 millions d’euros. Il s’agirait donc de la onzième recrue du mercato de Pablo Longoria, Javier Ribalta et Igor Tudor.

