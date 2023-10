La tendance pour Luis Henrique, la confession d’Otero et la promesse d’Harit. Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi: La tendance pour Luis Henrique ! Ce cadre de Longoria lâche: « Je ne suis pas très aimé par les agents ! » L’émouvante promesse d’Amine Harit.

Mercato OM: La tendance pour Luis Henrique !

Avec plusieurs départs importants lors de la prochaine CAN, l’OM pourrait être amené à recruter en janvier prochain. Pour autant, le club pourrait compter sur le retour de Luis Henrique après un an et demi de prêt au Brésil…

Plusieurs joueurs sont prêtés par l’OM (voir le point sur les joueurs prêtés ici). Parmi eux, Luis Henrique pourrait faire son retour à Marseille dès début janvier 2024. En effet, Pablo Longoria avait expliqué que son option d’achat était lié à son temps de jeu avec Botafogo. Plus précisément, Luis Henrique doit avoir disputé plus de la moitié du temps de jeu de son équipe, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. FootMercato a fait le calcul, « à 12 journées de la fin du championnat, le numéro 11 du Glorioso totalise ainsi 2211 minutes de jeu sur 5310 possibles toutes compétitions confondues, soit 41,6%. »

Pour l’instant Luis Henrique est en dessous des 50% de temps de jeu !

Com gols de Júnior Santos e Luís Henrique, o Fogão levou a melhor sobre o América-MG no primeiro turno. Quem lembra?⚡️🥶 #VamosBOTAFOGO As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta, às 20h, em Minas. 📆 pic.twitter.com/FUNiiuvGcR — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2023



Alors que Luis Henrique trouve petit à petit du temps de jeu et marque quelques buts avec Botafogo, son avenir au Brésil reste incertain. L’ailier gauche pourrait faire son retour à l’OM dès le mois de janvier, cela dépendra de son temps de jeu comme l’avait précisé Pablo Longoria en conférence de presse.

« Les mouvements potentiels dans cette équipe, c’est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L’autre arrivée potentiel, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil, a expliqué Pablo Longoria en septembre dernier. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l’OM. L’option d’achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d’ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif. »

Mercato OM: Ce cadre de Longoria lâche: « Je ne suis pas très aimé par les agents ! «

Sous le feu des critiques et accusé de favoritisme avec certains agents, le directeur technique du centre de formation de l’OM Marco Otero a répondu via un entretien accordé à la Provence.

Marco Otero, directeur de la formation à l’OM, a accordé un entretien au journal la Provence. Il répond aux accusations de favoritisme pour certains agents au centre de formation :

« Je ne peux pas parler des situations antérieures car je n’étais pas là. Mais déjà, tant que le joueur est mineur, il n’y a pas de commissions. Après, on ne peut pas contrôler ce que font les familles. Si elles donnent quelque chose sur les salaires ou les bonus qu’on verse aux joueurs. C’est interdit de le faire, mais ce n’est pas de notre responsabilité. Pour les majeurs, je me fous que l’agent soit Wasserman, CAA Base ou Jonathan Tordjman, explique Otero à la Provence. Ca ne fait aucune différence. L’agent doit juste être licencié avec la FFF. Après on négocie avec eux le contrat ou les commissions ! (…) Je ne suis pas très aimé par les agents car je ne me mets jamais en situation d’avoir une dette envers eux. Aujourd’hui, je vois des agents qui étaient de jeunes joueurs que j’ai accompagné. J’en vois d’autres devenir directeur sportif ou l’inverse. Mais notre département juridique ne laisse aucune place pour faire quelque chose d’illégal. Quand il y a un contexte régional, un contexte national et cette prédisposition à faire des choses dans les zones grises, je comprends que des personnes pensent à ça. Je ne suis dans aucun des trois, je fais mon travail ».

Nommés en mai 2022, Marco Otero et Yann Daniélou s’attellent à redorer le blason de la pouponnière olympiennehttps://t.co/YRGSMqjkFT — La Provence OM (@OMLaProvence) October 17, 2023

Pour les majeurs, je me fous que l’agent soit Wasserman, CAA Base ou Jonathan Tordjman

Accusé d’imprudence professionnelle grave avec un médecin qui travaillait avec lui à Valence, Marco Otero a été acquitté par la justice espagnole après avoir été entendu par l’Audience Nationale, révèle aujourd’hui La Provence. Le formateur de 49 ans, aujourd’hui directeur technique du centre de formation de l’OM risquait une suspension d’un an de toutes fonctions à la tête d’une entité sportive dont l’autorité s’applique sur des mineurs, ainsi qu’une amende de 27 000 €.

En 2019, l’helvète était à la tête du centre de formation du FC Valence et lors d’un tournoi estival de jeunes en Egypte, un jeune placé sous la responsabilité d’Otero est pris de diarrhées, vomissements, fièvre et fortes douleurs d’estomac. Les parents du joueur de 12 ans avaient reproché à l’encadrement du club d’être mis à l’écart et le traitement donné à l’enfant.

La justice espagnole blanchit Marco Otero, le directeur technique du centre de formation de l’OM#OM #TeamOMhttps://t.co/pFR933AGfR — La Provence OM (@OMLaProvence) July 5, 2023

L’OM « réitère sa confiance » en Otero

Le médecin du club lui avait alors administré de fortes doses d’ibuprofène, pensant soigner une gastroentérite, mais le patient souffrait d’une salmonelle. Les médicaments avaient donc entrainé un ulcère et le garçon avait failli perdre la vie.

Egalement visé par la justice, le médecin en question José Joaquín de los Santos Cifre risquait une interdiction d’exercer d’un an et 150 000 € d’amende. Il devra finalement verser une peine pécuniaire de 300 € et indemniser la famille de la victime à hauteur de 19 734,29 €, en raison des blessures causées. Cette indemnité sera toutefois versée par le club de Valence, considéré comme responsable civil.

L’Olympique de Marseille a dit « réitérer sa confiance absolue » en Marco Otero et regrette le traitement médiatique de l’affaire. Il pourra donc continuer d’exercer sa fonction de directeur technique du centre de formation de l’OM, poste qu’il occupe depuis un an.

OM: L’émouvante promesse d’Amine Harit

Dans un documentaire publié ce lundi soir sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille, Amine Harit s’est confié sur son ressenti après sa grosse blessure.

Victime d’une grosse blessure face à l’AS Monaco la saison dernière qui l’a privé de Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc, Amine Harit s’est exprimé à ce sujet dans un documentaire publié ce lundi soir en avant-première pour les subs Twitch de l’OM.

L’international marocain s’est confié avec émotion sur cette période et a lâché une jolie promesse aux supporters : « Sentir l’amour et la chaleur du peuple marseillais c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché… Une fois que je serais à 100%, je pense que je vais leur rendre tout ce qu’ils ont pu me donner pendant ces derniers mois »

🗣️ Amine #Harit 🇲🇦 : « Sentir l’amour et la chaleur du peuple marseillais c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché… Une fois que je serais à 100%, 𝗷𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝗲 𝘃𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻𝘁 𝗽𝘂 𝗺𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿… pic.twitter.com/IIg7tTXzuv — Un Olympique (@unolympique) October 16, 2023

« J’ai vite compris que c’était mort »

« J’ai cette question qui est un peu bête mais je demande au Docteur si c’est mort pour la Coupe du Monde. Il n’a pas voulu me le dire directement mais j’ai vite compris que c’était mort », explique Amine Harit dans cet extrait publié par l’OM.

« Il me demande ça alors qu’il est à peine sur la civière qu’on est en train de sortir de la pelouse, je me souviens, répond le médecin dans cette même vidéo . Directement, ça a été sa préoccupation principale. Tout de suite, il l’a compris de toute façon. Il m’a posé la question de savoir s’il pouvait y aller ou pas mais je pense qu’au fond, il avait déjà la réponse lui-même. Il savait que c’était une blessure sérieuse. »

A LIRE AUSSI: Vente OM : « ce n’est pas le meilleur timing pour l’arrivée des Saoudiens »