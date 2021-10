« Laissez Payet se concentrer sur l’OM les gars! »

Dimitri Payet a une nouvelle fois impressionné ce dimanche lors de la victoire de l’OM face au FC Lorient (4-1), au stade Vélodrome. Mais une sélection du Réunionnais chez les bleus ne serait pas bénéfique pour le club marseillais, selon Najet Rami…

Dimitri Payet fait un remarquable début de saison sous les couleurs de l’OM. Alors que beaucoup de spécialistes militent pour son retour en Equipe de France, il ne semble pas être dans les plans de Didier Deschamps, qui avait affirmé ne pas avoir pensé à lui lors du dernier rassemblement des Français.

Invité sur notre plateau, Najet Rami n’est pas pour cette sélection de Dimitri Payet :

C’est pas toutes les saisons qu’il est à ce niveau là– Rami

« Un retour de Payet en Equipe de France ? Je me dis qu’avec Didier Deschamps rien est impossible mais non j’y crois pas trop à son âge. Laissez-le se concentrer sur l’OM les gars, c’est pas à toutes les saisons qu’il est à ce niveau, donc il va rester à l’OM à ce niveau là c’est très bien. Qu’il aille pas se blesser pour un vieux match d’une trêve internationale. » Najet Rami– Source: FCM (18/10/21)

Une nouvelle fois décisif, il doit légitiment prétendre à une place en Equipe de France d’après Jérôme Rothen :

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)