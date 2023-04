L’annonce de Fabrizio Romano sur Bailly, le calendrier de l’OM, et le souhait de Sanchez pour la fin de saison… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : L’annonce de Romano sur Bailly, le calendrier de l’OM et des concurrents et le souhait de Sanchez pour la fin de saison.

L’Olympique de Marseille n’a pas été convaincu par le prêt d’Eric Bailly cette saison. D’après plusieurs médias et confirmé par Fabrizio Romano, l’Ivoirien devrait être renvoyé à Manchester United où il devrait être vendu.

Cet été, l’OM a tenté le pari Eric Bailly. Malheureusement, le défenseur central n’a pas réussi à satisfaire le coach Igor Tudor. Ses performances décevantes et sa santé physique plus que fragile l’ont descendu à une place très basse dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’OM.

Fabrizio Romano a publié un tweet ce mardi pour en dire un peu plus sur son avenir. Comme affirmé par plusieurs médias, notamment en Angleterre ces dernières semaines, l’OM ne devrait pas conserver Eric Bailly la saison prochaine. Prêté avec option d’achat, il devrait retrouver son club, Manchester United, dès cet été.

Les Reds Devils ne seraient cependant pas prêts à lui redonner sa chance. L’international ivoirien devrait immédiatement être remis sur la liste des transferts pour retrouver un nouveau club et du temps de jeu.

Understand Olympique Marseille will not trigger the buy option to sign Eric Bailly on permanent deal — he will return to Manchester United. 🚨🔴 #MUFC

Been told Bailly will be available on the market as Man United are prepared to let him go. pic.twitter.com/36a6dj7pzq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2023