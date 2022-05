L’arbitrage d’OM – Lyon rend fou ce consultant !

Même 2 jours après le match, l’arbitrage reste au centre des débats de l’olympico perdu par l’OM dimanche soir (0-3) au Vélodrome. Si les marseillais n’ont pas réalisé un grand match, certaines décisions de Mr.Gauthier ont changé le cours de la partie. Et ça, Jonathan MacHardy, consultant sur RMC a du mal à le digérer.

Une défaite qui fait aux têtes et aux jambes. Dimanche, Marseille s’est incliné dans un Vélodrome plein face à son rival lyonnais sur un score assez sévère (0-3). Pourtant, le score ne semble pas refléter réellement la physionomie du match et malgré la prestation en demi-teinte des hommes de Sampaoli, ce sont surtout les décisions arbitrales qui semblent avoir décidés du sort de ce choc.

Un penalty flagrant non sifflé en début de partie sur une main de Dembélé dans la surface lyonnaise, une faute de ce dernier sur le premier but des Gones qui empêche Pau Lopez d’intervenir, deux décisions de Mr.Gauthier qui n’a pas daigné consulter la VAR avant de prendre ces décisions. Un choix incompréhensible qui a desservi les marseillais et qui a condamné leur chances. Pour Jonatan MacHardy, consultant RMC, ces décisions sont trop souvent en défaveur de l’OM et il a tenu à l’exprimer à travers son compte Twitter :

« Après on va pas se cacher derrière mais juste dire la vérité. A. Gautier a été médiocre, avec le penalty non sifflé et la faute sur Pau Lopez notamment. Comme Letexier contre le PSG, l’arbitre a encore une fois clairement volé l’OM. Mais tranquille hein. » Jonatan Machardy – Source :Twitter (02/05/2022)

Sampaoli agacé par les décisions de l’arbitre !

Pas de nature à se cacher derrière les décisions arbitrales en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est cette fois lâché concernant l’arbitrage d’Anthony Gauthier sur cet Olympico :

» Oui car avant cette erreur, on était présents, je pense qu'on avait le contrôle mais cette situation a tout changé et on ne peut pas revenir dessus. Cela m'embête car on était meilleurs qu'eux avant le but lyonnais qui a tout changé. On a essayé ensuite de revenir mais ce but a vraiment tout changé. Oui, déception, c'est vraiment le mot. Sincèrement, ces décisions m'attristent, cette situation est très douloureuse à supporter pour nous mais on ne pourra pas changer ça. « Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse d'après-match (01/05/2022)