OM Mercato : Son envie, d’autres clubs… Harit fait le point !

Plutôt brillant depuis quelques semaines après des débuts compliqués, Amine Harit va se retrouver dans une situation particulière à la fin de la saison. Prêté par Schalke, l’international marocain pourrait rester si l’OM négocie avec le club allemand mais avec sa fin de saison, d’autres clubs pourraient aussi passer à l’action comme l’a confirmé le milieu de terrain.

Il faisait parti des recrues très attendues en début de saison. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Amine Harit est arrivé à l’OM avec le statut de joueur talentueux pouvant apporter une vraie touche technique à l’instar d’un Dimitri Payet. Après des débuts encourageants, on attendait que l’ancien nantais monte en puissance et s’impose dans le onze de Sampaoli ou du moins dans sa rotation. Pourtant, après une belle prestation à Monaco et un but contre Rennes à domicile fin septembre, le milieu offensif s’est montré irrégulier et l’entraineur argentin l’a cantonné au banc de touche et lui accordant quelques minutes par ci par là.

On attendait donc que l’OM ne lève pas son option d’achat à la fin de la saison et que le joueur reparte en Allemagne mais relancé par le coach marseillais, Amine Harit a réalisé un mois d’Avril abouti et a retrouvé une vraie place dans l’équipe marseillaise. De quoi relancer la question sur son avenir ? Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré, le milieu réaffirme qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe :

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022) Sampaoli reconnait s’être trompé avec Harit !

Relégué à un rôle de remplaçant et jouant très peu d’octobre à mars, la messe semblait dite pour le marocain de 24 ans. Sampaoli n’appréciant pas son irrégularité l’avait placé sur le banc et le joueur originaire de Pontoise semblait condamné à une fin de saison galère. Pourtant, après ses belles prestations, le coach argentin a fait son mea culpa et a assumé la responsabilité de la situation du milieu offensif :

« C’est ma responsabilité de ne pas avoir profité d’Amine (Harit) à certains moments. Quand on l’a choisi, on savait ce qu’on attendait de lui et je n’ai pas eu la patience pour supporter quelques erreurs qu’il a pu faire dans certains matchs et ça l’a éloigné de l’équipe. Mais je continue de penser que c’est un joueur qui peut progresser beaucoup. Très peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui. Je pense la même chose que quand je l’ai amené, j’espère qu’il va rester longtemps. C’est un type de joueur en voie d’extinction, il n’y en a pas beaucoup. Il faut en profiter. Je n’ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j’espère en profiter davantage. » Jorge Sampaoli – Source: Football Club Marseille (22/04/2022)

