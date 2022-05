L’arbitre d’OM vs Strasbourg désigné… Les supporters marseillais partagés

Samedi soir, le Vélodrome sera bouillant pour le dernier match de la saison entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg. L’arbitre de la rencontre a été désigné, il s’agit de Stéphanie Frappart. Une arbitre qui partage les supporters marseillais…

Lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 1, l’OM va tenter de reprendre la 2e place à Monaco pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Pour cela, les Marseillais vont devoir battre Strasbourg qui peut également se qualifier pour une Coupe d’Europe. C’est Stéphanie Frappart qui sera en charge d’arbitrer cette rencontre. Deux semaines après avoir arbitré la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice, Stéphanie Frappart aura donc encore une chaude soirée au programme et les supporters des deux équipes scruteront de très près sa prestation. Du côté marseillais il y a deux tendances. Ceux qui regardent les statistiques et qui sont optimistes, et ceux qui s’inquiètent

A lire : Mercato OM : Boubacar Kamara a déjà un accord avec ce top club espagnol?

Les statistiques avec Frappart semblent en rassurer certains…

🏁 Stéphanie Frappart au sifflet n’a jamais administré une défaite à l’#OM en 6 matches de L1 arbitrés (66% de victoires). Elle officiera samedi son 2è #OMRCSA (1N).#StatsOMP https://t.co/yl8hZq5XrN pic.twitter.com/pDmTuOILo0 — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) May 16, 2022

🚨 OFFICIEL : L’arbitre principal de #RCLOM sera Stéphanie Frappart ! Les trois dernières fois où elle a arbitré l’Olympique de Marseille : 🔙 Monaco 0️⃣-2️⃣ OM (21-22)

🔙 OM 1️⃣-1️⃣ Strasbourg (20-21)

🔙 OM 3️⃣-1️⃣ Montpellier (20-21) pic.twitter.com/Gptu3ormsd — Peuple Olympien (@peupleolympien) January 18, 2022

Rien a dire sur Stéphanie Frappart , espérons quelle nous portera chance 👍 — JC (@JcYumatumxfta) May 16, 2022

D’autres sont plus inquiets…

Stefanie frappart arbitre om strasbourg pic.twitter.com/xbq4ayRmxm — Konradinho🇹🇳🇫🇷Milik que penses tu de chambly ? (@Konradinho_10) May 16, 2022