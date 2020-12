L’argent que va gagner l’OM grâce à la Ligue des Champions (sanction du FPF comprise)

Voilà, l’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Avec un bilan d’une seule victoire et de 5 défaites, les hommes d’André Villas-Boas ont terminé à la quatrième place du groupe C. Maintenant, il est temps de faire un bilan comptable pour les clubs français (PSG, Rennes).

Alors que le Paris Saint-Germain est assuré de percevoir un gros chèque, pour Marseille et le Stade Rennais respectivement dernier de leur groupe le montant sera plus léger. Seul club français qualifié en 1/8 de finale, le PSG sera logiquement plus gâté par l’UEFA avec des gains actuels estimés à 63,25 M€ hors droits TV et marketing (soit 15,25 M€ de prime de participation + 10,8 M€ de prime de performance (4 victoires à 2,7 M€) et 27,7 M€ de coefficient UEFA sur 10 ans pour sa 8e place sur 32).

A peine plus de 26M€ pour l’Olympique de Marseille ?

Les comptes s’annoncent moins rentables que prévu pour l’OM, avec une seule victoire en 6 matches. Le club phocéen doit récupérer 31,25 M€ (soit 15,25 M€ de prime de participation + 2,7 M€ de prime de performance (1 victoire à 2,7 M€) et 13,3 M€ de coef UEFA sur 10 ans pour sa 8e place sur 32). Mais du fait des sanctions de l’UEFA liées au fair-play financier, Marseille écopera d’une retenue de 15 % de ses recettes globales européennes sur la saison 2020-21. Ce sera donc seulement 26,5 M€ qui vont revenir dans les caisses du club olympien.

Une retenu de 15% suite aux sanctions du Fair Play fiancier

« Le club a été condamné à une amende de 3 000 000 € ainsi qu’à une retenue permanente de 15% sur les revenus qu’il aurait le droit de percevoir pour toute participation aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des saisons 2020 / 2021 et 2021/2022 ». UEFA – Source : Communiqué officiel (12/06/2020)