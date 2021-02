L’Atlético Mineiro tape du poing sur la table pour Sampaoli, Dieng que prêté, supporters vs Eyraud et McCourt… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : L’Atlético Mineiro tape du poing sur la table pour Sampaoli, Des clubs se renseignent sur Dieng, Eyraud et McCourt « ne veulent plus des supporters de ces groupes »

Mercato OM : L’Atlético Mineiro tape du poing sur la table pour Sampaoli !

Dans des propos rapportés par le média brésilien FalaGalo, Rodrigo Caetano (dirigeant de l’Atlético Mineiro), a indiqué qu’il ne comptait pas voir partir Jorge Sampaoli. Ce dernier serait la piste prioritaire du directeur sportif de l’OM Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Baos.

Je travaille d’ailleurs avec Sampaoli sur les futurs projets du club – -Rodrigo Caetano

« Je ne travaille pas sur un plan B. C’est contraire à mon éthique. L’entraîneur de l’Atlético est Sampaoli (…) Ça ne sert à rien de se projeter sur un avenir hypothétique. Si quelque chose se passe, alors nous réagirons en fonction. Mais ce n’est pas le cas, donc je ne vois pas pourquoi je chercherais un remplaçant. Je travaille d’ailleurs avec Sampaoli sur les futurs projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration » Rodrigo Caetano (dirigeant Atlético Mineiro) – Source : FalaGalo .

Mercato : « Quelques clubs se renseignent à son sujet. Mais l’OM a la priorité absolue et totale… »

C’était son premier match en professionnel et il a déjà marqué ! Le jeune attaquant Bamba Dieng a signé des débuts remarqué et sur les réseaux sociaux, les supporters se sont enflammés.

La Provence précise ce jeudi matin dans son édition que l’attaquant n’est pas encore un joueur de l’Olympique de Marseille mais est prêté par l’académie Diambars ! D’autres clubs se seraient déjà positionnés pour le récupérer mais il donnerait la priorité à l’OM.

« Il y a tout de même de fortes chances qu’il signe à l’OM. Quelques clubs se renseignent à son sujet. Mais l’OM a la priorité absolue et totale » Saer Seck, directeur de l’académie de Diambars – Source : La Provence (11/02/21)

OM : Eyraud et McCourt « ne veulent plus des supporters de ces groupes »

Après les incidents du 30 janvier 2021 à la Commanderie, la police a interpellés certains leaders de groupes de supporters dont Rachid Zeroual (South Winners). L’avocat de ce dernier s’est exprimé dans les colonnes de La Provence de jeudi… Il affirme que les dirigeants actuels ne veulent pas des fans marseillais mais plutôt un public à l’Américaine comme au baseball…

« De toute façon, les dirigeants de l’OM ne veulent plus des supporters de ces groupes. Il n’y a plus de place pour eux dans cette grosse machine commerciale à l’américaine: ils ne rêvent que de gens lisses dans les virages, avec des casquettes et du pop-corn » Maître Fabrice Trolliet (avocat de Rachid Zeroual) – Source : La Provence (11/02/21)