L’atout de taille dont dispose l’OM cette saison…

Le club olympien est réputé pour avoir l’un des meilleurs publics de France voire d’Europe, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on connaît la passion qui anime les supporters Marseillais. Le football à Marseille a une place prédominante pour sa population.

De manière culturelle, cette ville respire le Football et l’OM est presque ancrée comme une religion dans le cœur des Marseillais. En 2019, La crise du Covid a empêché une ville entière de voir son équipe au mythique stade du Vélodrome. Une triste réalité dont ont profondément souffert les supporters. La ville qui avait l’habitude de vivre à travers son club de cœur, a été contrait de mettre de côté toutes ses habitudes de matchs, de cries, de chants ou de joies communes…

Le retour des supporters

Mais aujourd’hui la réalité est tout autre. L’OM a pu accueillir plus de 55 000 supporters lors de la dernière journée face à St Etienne (record d’affluence sur le week-end en France). Une ambiance de

folie était au rendez-vous et pas seulement durant le match. Il s’agissait d’un vrai moment de fête, les supporters se sont retrouvés devant le stade avant le coup d’envoi. Pendant plus d’une heure, on

entendait les chants le long du boulevard Michelet, les fumigènes allumés. Et comment ne pas avoir les frissons lorsque l’on a entendu la célèbre musique lors de la rentrée des joueurs ? Tout le stade était en feu pour accueillir notre équipe et les magnifiques tifos en font l’un des plus beaux stades d’Europe… Le public était en fusion totale lors des buts de nos Olympiens. Des sensations qu’on avait presque oubliées depuis tout ce temps et ça nous avait manqué. De plus, le jeu proposé par Sampaoli à l’air de coller à l’identité de la ville et à la devise du club : Droit au but. En effet, sa philosophie de jeu très offensive est basée sur le déséquilibre permanent de son équipe ce qui promet des matchs avec beaucoup d’occasions et de spectacles. Du beau jeu propice à soulever les foules, ce qui ne déplaira pas aux supporters Marseillais !

A l’OM d’en profiter ! Il est impératif pour l’OM cette saison de profiter du retour de son public. Le retour du public dans les stades devrait profiter encore plus aux Olympiens. Les Marseillais ont été frustrés pendant plus d’un an et demi et toute cette frustration peut désormais se faire ressentir à travers leur soutien inconditionnel lorsqu’ils sont au stade. Les joueurs ne peuvent qu’être galvanisés par cette ambiance unique. De ce fait, l’OM dispose fondamentalement d’un atout de taille par rapport à ses adversaires. Les olympiens seront en supériorité numérique à chaque rencontre à domicile avec ses supporters qui jouent le rôle du 12 e homme. Sur chaque match à la maison, les phocéens se devront de remporter les 3 points et c’est tout ce que demandent les supporters en retour : la victoire ! A l’OM en tout cas de profiter de cette chance unique d’avoir le plus beau public de France. Il est important de surfer sur cette dynamique positive et chaque soirée au Vélodrome doit être une fête pour tout le monde. Les Olympiens doivent donc faire du retour de ses supporters une véritable force et disposeront alors d’un atout de taille vis-à-vis de ses adversaires.

Maël Lemoine