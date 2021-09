Après avoir côtoyé Jorge Sampaoli en sélection entre 2017 et 2018, Angel Di Maria ne garderait pas un bon souvenir du technicien argentin qu’il a côtoyé pendant la coupe du Monde 2018.

Les retrouvailles entre les deux hommes promettent d’être bouillantes. En effet, lors d’un entretien accordé à TyC Sports, Angel Di Maria a été interrogé sur Jorge Sampaoli qu’il a côtoyé au sein de la sélection argentine. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne s’est pas montré très tendre au sujet de l’entraîneur olympien.

Sampaoli est une personne très étrange – Angel Di Maria

« Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j’ai très bien commencé et mal fini […] Il me traitait comme si j’étais l’un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication. C’est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s’est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (le manager de la sélection), il n’y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C’était dommage parce que c’était la dernière Coupe du monde de Javier Mascherano, et ça a fini par se passer de la pire des manières. » Angel Di Maria – Source : TyC Sports (01/09/2021)

Alors qu’Angel Di Maria dit être resté sur le banc pendant la Coupe du monde 2018, il a pourtant pris part à 3 rencontres sur les 4 disputés par l’Argentine. En effet, après avoir terminé deuxième de leur groupe derrière la Croatie, l’Argentine dirigée par Jorge Sampaoli s’est heurtée en huitième de finale à la France, future équipe championne du monde.

Pas sûr que cette déclaration d’Angel Di Maria fasse extrêmement plaisir à Jorge Sampaoli. Les retrouvailles entre les deux hommes risquent d’être électriques. Prochain rendez-vous le 24 octobre lors du Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Ce sera chaud sur le terrain et en dehors.