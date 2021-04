L’avenir de Balerdi, pas d’ambition au classement pour Sampaoli, une nouvelle étonnante dans le dossier Milik… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : L’avenir de Balerdi, pas d’ambition au classement pour Sampaoli, une nouvelle étonnante dans le dossier Milik.

Mercato OM : Balerdi est cash sur son avenir à Marseille !

Prêté par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est devenu titulaire avec Jorge Sampaoli. En conférence de presse, il s’est exprimé sur son avenir.

« L’arrivée de Jorge Sampaoli m’a bénéficié en terme de temps de jeu. Ça me permet d’avoir beaucoup plus de confiance. Je me sens bien ici, c’est un peu comme l’Argentine, je me sens comme à la maison. Ça ne dépend pas de que moi, ça dépend aussi de Dortmund mais oui je veux rester » Leonardo Balerdi – Source : Conférence de presse (15/04/21) OM – Sampaoli : « On n’a aucune ambition au niveau du classement »

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a été questionné sur les ambitions de fin de saison. Le coach argentin ne veut pas parler de résultats !

Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi après Leonardo Balerdi. Le nouveau coach de l’OM a été questionné sur les ambitions au classement.

Si on arrive à être cinquièmes, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif– SAMPAOLI

L’ancien entraîneur de l’Atletico Mineiro affirme qu’il n’a pas d’ambitions particulières au niveau du classement et qu’il veut simplement que les joueurs jouent mieux, adhèrent à sa philosophie… Peu importe s’il y a une compétition européenne l’année prochaine !

A LIRE : Mercato OM : Sampaoli sait déjà ce qu’il veut faire de Mandanda la saison prochaine !

« On n’a aucune ambition au niveau du classement. On est encore en train de travailler. Les matchs qui arrivent sont des matchs d’évaluation Si on arrive à être cinquièmes, tant mieux, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif c’est de bien jouer. On ne peut rien espérer si on a un objectif basé sur le classement, les résultats doivent venir d’un style de jeu » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

Mercato OM : Juventus, clause… Une nouvelle étonnante sur le dossier Milik !

Un journaliste du média As s’est exprimé sur le dossier Milik à Juventusnews24. Selon ses informations, l’intérêt de la Juventus est concret mais l’OM ne demandera pas beaucoup d’argent pour se séparer de lui.

Arrivé cet hiver 2021, Arek Milik fait du bien à l’Olympique de Marseille. L’attaquant polonais est cependant lié à des rumeurs de départ, notamment vers la Juventus où son profil serait très apprécié.

Marseille ne demandera pas beaucoup d’argent pour le laisser partir — CALEMME

Dans un entretien accordé au média Juventusnews24, le journaliste de As, Mirko Calemme, a livré ses précisions sur ce dossier plus que complexe. Selon lui, il n’y aurait pas de clause dans son contrat pour un départ vers la Serie A mais l’OM ne devrait pas être trop gourmand pour le laisser filer.

A LIRE : Mercato OM : « Si Milik part, ça va mettre la pression sur Longoria »

« La Juventus l’apprécie, même s’il n’y a pas eu de nouveaux contacts pour le moment. Marseille ne demandera pas beaucoup d’argent pour le laisser partir et il n’y a pas de clause dans son contrat. Il sera possible de négocier avec lui, mais pour le moment la Juve n’a pas pris contact avec le Polonais. Je n’exclus pas qu’il puisse le faire plus tard » Mirko Calemme, journaliste As – Source : Juventusnews24