L’avenir de Gerson, l’ambition de Veretout, et l’importance de Pau Lopez… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Gerson pas encore à Flamengo, Pau Lopez se sent bien, et l’importance du match face à Monaco selon Veretout…

OM Mercato: Gerson, ce n’est pas encore fait…

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Igor Tudor a confirmé cette possibilité hier, le milieu de terrain devrait retourner au Flamengo mais à l’heure actuelle aucun accord a été trouvé entre les deux clubs…

Gerson aurait déjà prévenu ses coéquipiers, il ne devrait pas être du déplacement à Monaco ce dimanche. Cependant, les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord, selon le journaliste brésilien Vene Casagrande. « Gerson n’arrivera plus à Rio aujourd’hui pour profiter de ses journées de vacances. Il ne sait toujours pas le jour où il pourra débarquer à Rio. Flamengo maintient son intérêt pour le volant, bien sûr, mais il n’y a toujours pas d’accord. »

Gerson não chegará mais hoje ao Rio para curtir os dias de férias. Ainda não sabe o dia que conseguirá desembarcar no Rio. Flamengo mantém interesse no volante, é claro, mas ainda não há acerto. — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 11, 2022

OM: La confession de Pau Lopez sur son aventure marseillaise

Meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison, Pau Lopez a été désigné olympien du mois d’octobre par les supporters marseillais. L’Espagnol estime s’améliorer de jour en jour…

Très souvent décrié par certains supporters de l’OM nostalgiques de Mandanda, Pau Lopez a cette fois mis tout le monde d’accord depuis le début de la saison. Bon sur sa ligne, jeu au pied de qualité, et leadership, l’Espagnol est un véritable cadre de Tudor. Elu joueur olympien du mois, il s’est confié sur sa forme actuelle :

Ici, je me sens comme chez moi– Lopez

« I ci, je me sens comme chez moi. Je me sens très bien dans le vestiaire, le club, la ville. Chaque match, je suis un peu plus mûr que le dernier. » Pau Lopez— Source: Instagram (11/11/22)

OM: Veretout lance le match face à Monaco !

L’OM se déplace ce dimanche à Monaco, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Récemment sélectionné pour la coupe du monde avec les bleus, Jordan Veretout a rappelé l’importance de la rencontre face aux Monégasques…

L’OM et Monaco ont le même nombre de points (27), d’où l’importance de cette rencontre. Le gagnant aura l’occasion de partir à la coupe du monde l’esprit tranquille. Ca pourrait être le cas pour Jordan Veretout…

C’est un concurrent direct– Veretout

« La coupe du monde sera dans un coin de la tête. Il faut passer au-dessus de ça. C’est en jouant avec le frein à main que tu peux te blesser ou avoir des petits pépins. Il faut jouer le match à fond. C’est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit à l’erreur. On affronte Monaco, un rival qui, comme nous, prétend jouer la Ligue des champions la saison prochaine. C’est un concurrent direct, il faut le battre, jouer le match à fond et l’aborder comme tous les autres. » Jordan Veretout— Source: La Provence (11/11/22)