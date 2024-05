L’avenir de Luis Henrique, mauvaise nouvelle face à Reims et Gallardo sur le marché… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi :

Luis Henrique n’a pas encore discuté d’une prolongation

Avant deux matches importants pour terminer la saison, Luis Henrique était au centre RLD pour répondre aux questions des journalites ce mardi. L’attaquant nrésilien qui n’a plus qu’un an de contrat a été interrogé sur son avenir.

Luis Henrique a affiché son envie de rester à l’OM, même s’il n’a pas encore discuter de cette prolongation de contrat. « Une offre de prolongation de l’OM ? Je suis très content ici à Marseille, au club. je suis focalisé sur les deux derniers matches et on verra après. On va faire ce qui est le mieux pour moi et le club. »

Balerdi et Ounahi disponibles, Gigot blessé, Aubam et Harit incertains face à Reims…

Jean Louis Gasset a fait le point sur l'état du groupe de l'OM, Balerdi et Ounahi font leur retour, alors que Gigot est blessé, Harit et Aubameyang incertains…

Jean Louis Gasset a fait le point sur l’état du groupe de l’OM, Balerdi et Ounahi font leur retour, alors que Gigot est blessé, Harit et Aubameyang incertains… « On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, il a un problème de hanche. Ounahi avait une contracture à la cuisse pour Lorient, je pense qu’il va s’entrainer. Harit reste incertain il a une contracture. Aubameyang a des problèmes gastriques depuis son retour d’Italie, il n’est pas en forme, fatigué et il ne s’est pas entrainé. »

Gallardo est sur le marché !

Jean Louis Gasset va bientôt terminer sa mission à l’OM, il reste encore deux matches à Reims puis au Havre. Alors que des négociations avancées sont annoncées avec Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo, visé l’été dernier, vient de se faire limoger d’Al-Ittihad !

Arrivé en novembre 2023, Marcelo Gallardo n’est plus le coach d’Al-Ittihad. Selon Diario Olé, les dirigeants du club saoudien ont décidé de se séparer du coach argentin qui disposait pourtant d’un contrat jusqu’en 2025. Il faut dire que Gallardo ne s’entendait pas du tout avec la star français Karim Benzema, de plus la dernière lourde défaite 5-0 contre Al-Ettifaq a été celle de trop. L’OM avait discuté avec lui l’été dernier mais la priorité semble aujourd’hui être Paulo Fonseca en fin de contrat avec le LOSC

Une information confirmée par Fabrizio Romano, « C’est fini entre Marcelo Gallardo et Al Ittihad. Le manager argentin s’apprête à se séparer du club saoudien. Le seul détail à être clarifié concerne le départ maintenant ou à la fin de la saison, mais Gallardo va quitter Al Ittihad. »

Gallardo viré et donc libre !

Pablo Longoria n’aurait pas cédé aux demandes mercato de Gallardo, c’est en tout cas ce que dévoile le média argentin Clarin. L’ancien entraineur de River aurait exigé des garanties sur le mercato, à savoir des recrues de poids pour la Ligue 1 et une éventuelle qualification en Ligue des Champions. Mais l’OM n’a pas pu lui garantir ces exigences là. L’OM avait apparemment un accord financier avec El Muñeco, mais le manque de garanties sportives ont finalement eu raison de sa venue à Marseille.