L’avenir de Milik scellé? Pape Gueye parle de la saison prochaine, 53 jeunes libérés par le club… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : L’avenir de Milik scellé? Pape Gueye parle de la saison prochaine, 53 jeunes libérés par le club…

Mercato OM : L’avenir de Milik scellé cette semaine?

D’après les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, l’avenir d’Arek Milik devrait être scellé cette semaine avec une nouvelle réunion prévue avec la direction turinoise.

Prêté avec option d’achat à la Juventus, Arek Milik devrait rester avec le club italien dans les prochaines saisons. L’attaquant polonais aurait convaincu la direction turinoise de le conserver, si bien que son agent aurait rencontré le club il y a quelques semaines.

Réunion prévue la semaine prochaine

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, une nouvelle réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine afin d’évoquer une nouvelle fois son avenir. La Juventus réfléchit à activer l’option d’achat pour Milik qui est de 7M€ + 9M€ de bonus.

Arek #Milik’s agent (David Pantak) was in Turin 2 weeks ago to set the agreement with #Juventus, which are ready to trigger the option to buy from #OlympiqueMarseille for €7M + 2M as bonuses. For the polish striker contract until 2026 (3M/year). Expected a new meeting next week https://t.co/4MXS3pkdOk — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2023

Milik ? L’OM fait un cadeau à la Juventus

Il y a quelques semaines, notre invité Lilian Azémon trouvait le tarif pour Arek Milik très bas. D’après lui, le club ferait même un cadeau à la Juventus en le vendant pour 7M€ + 2M€ de bonus : « Ça arrangerait l’OM que la Juventus ne garde pas Milik. S’il revient à Marseille et qu’on le revend, on peut faire monter les enchères. Il a été plutôt bon à Turin. Je trouve que le montant de son transfert à la Juve est trop bas. 7 millions d’euros + 2 de bonus pour un joueur comme lui, ce n’est pas assez, surtout quand on voit les prix du marché actuellement. Je pense qu’on peut facilement monter à 15 millions d’euros en cas de revente. Il s’est montré utile en Italie. Pour un joueur qui n’est pas titulaire, il s’en sort bien. Avec la saison qu’il est en train de faire, on fait un cadeau à la Juventus. Il faudrait le vendre un peu plus cher pour pouvoir utiliser cet argent intelligemment. Il doit bien avoir des clubs de Premier League prêt à lâcher 15 millions d’euros pour recruter Milik. S’il n’avait pas été performant, le prix aurait été acceptable, mais aujourd’hui, il vaut plus que 7 millions, c’est sûr. »

OM : 53 jeunes joueurs libérés par le club !

D’après les informations de Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, l’Olympique de Marseille a libéré 53 jeunes joueurs ces dernières semaines.

La formation de l’Olympique de Marseille est très décrié depuis plusieurs années. Le club tente de nouvelles choses pour l’améliorer et se focaliser sur les catégories plus hautes. D’après le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, le club aurait déjà libéré 53 jeunes joueurs « en ce printemps. »

L’OM « devrait supprimer sa catégorie U16. Cela s’ajoute à la fin de l’école de foot, qui a déjà fait beaucoup parler les parents de Marseille et du 13 », explique le correspondant du quotidien sportif sur son compte Twitter ce samedi soir.

53 jeunes libérés par le centre de formation de l’OM en ce printemps, donc certains sous contrat. #OM devrait supprimer sa catégorie U16 (comme a fait Nice je crois). Cela s’ajoute à la fin de l’école de foot, qui a déjà fait beaucoup parler les parents de Marseille et du 13 — Mathieu Grégoire (@Serguei) April 15, 2023

Rouvrir des connexions avec certains clubs

Notre invité dans Débat Foot Marseille, Yacine Youssfi, souhaitait il y a quelques semaines que l’OM réouvre des connexions avec des clubs aux alentours pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs du club : « Il y avait des clubs, même si ce n’étaient pas nos clubs « satellites » comme Ajaccio ou Lorient, avec lesquels on avait de bonnes connexions durant la période Dreyfus – Anigo pour prêter les joueurs. Ce serait bien de rouvrir des connexions avec certains clubs. Si tu as moins de moyens, le fait de fidéliser avec un ou deux clubs, peut te permettre d’assurer un suivi. Et fidéliser avec un club cela permet aussi de contrôler. Dans le sens où tu peux mettre des primes si l’équipe fait jouer ce joueur de l’OM prêté. Martigues va peut-être monter en Ligue 2, donc ça peut être intéressant de traiter avec eux, surtout que ce n’est pas loin de Marseille »

Mercato : Pape Gueye revient sur son départ de l’OM et parle de son avenir !

Parti en prêt au FC Séville cet hiver, Pape Gueye a répondu aux questions de Canal + Afrique sur son départ et son avenir. Le joueur n’a pas encore pris de décision claire.

Prêté au FC Séville, Pape Gueye a un bon temps de jeu et a une place de titulaire dans le club andalou. Malgré quelques rebondissements ces dernières semaines avec le départ de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a déjà livré trois passes décisives en huit matchs disputés sous ses nouvelles couleurs.

Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas

Au micro de Canal + Afrique ces derniers jours, l’ancien joueur de l’Olympique deMarseille qui est toujours sous contrat avec l’OM et évoqué son choix d’aller vers de nouveaux horizons, « je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici, aux côtés des grands »

Forcément avec un prêt sans option d’achat, la question de son avenir se pose. Pape Gueye n’a vraisemblablement pas pris de décision pour le moment. « Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas. Le FC Séville a manifesté (son intérêt) et, pour moi, c’était quelque chose d’extraordinaire. On verra après ce prêt si je suis emmené à rester ici, à repartir à l’OM ou aller autre part »

#Jmoins1 ⚽ – Moins en vue lors de sa dernière saison marseillaise, Pape Gueye 🇸🇳 retrouve des couleurs à Séville et s’affirme comme l’un des milieux les plus polyvalents du championnat espagnol. pic.twitter.com/nALWTMUWLd — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 14, 2023

Le FC Séville veut garder Gueye

Mundo Deportivo a évoqué l’avenir de Pape Gueye il y a quelques jours et affirme que le FC Séville est satisfait des performances du joueur. Le Sénégalais pourrait être conservé et donc acheté à l’Olympique de Marseille dès le mercato d’été. La somme de 10 millions d’euros est évoquée pour le joueur qui est arrivé libre en provenance du Havre en juillet 2020.